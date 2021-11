Beautiful anticipazioni: Finn e Steffy è amore nonostante Liam

Liam deve farsene una ragione. La sua ex deve voltare pagina e per farlo ha scelto di ricominciare al fianco di Finnegan che sembra essere la persona giusta arrivata al momento giusto. Liam non sa come spiegarselo ma sente che c’è qualcosa nel dottore che non va e cerca di capire in tutti i modi il perchè delle sue sensazioni, provocando anche la frustrazione di Hope che non riesce a capire il perchè di tutto questo. Liam ha la sua famiglia, una bella famiglia, ha due figlie a cui pensare, deve smettere di credere di poter decidere anche per Steffy. Adesso che la Forrester sta bene è libera di agire come meglio crede. Che succederà quindi? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 25 novembre 2021. Le anticipazioni ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio della soap americana e per voi, ecco le ultime news sulla soap tanto amata e seguita dal pubblico italiano!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani, 25 novembre 2021

Finn è felice di aver incontrato Steffy. L’unico suo rammarico rimane l’atteggiamento ostile di Liam, ma Steffy, anche in presenza di Thomas, ribadisce che Liam dovrà farsene una ragione perché lei intende stare con Finn. Nessuno riesce a capire come mai Liam se la prenda tanto con il dottore è già capitato in passato che la Forrester avesse altre storie… Zoe è indecisa se trasferirsi a casa di Carter perché forse prova qualcosa per Zende. Steffy dice a Finn che lo ama. Hope chiede a Liam di concentrarsi sulla loro famiglia e fare un passo indietro, permettendo a Steffy di vivere la sua vita senza condizionamenti e poter frequentare Finn. Alla fine sembra proprio che Zoe, almeno per il momento, non andrà a vivere con Carter…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 25 novembre 2021, su Canale 5. Appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5.

