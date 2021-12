Beautiful anticipazioni: Hope crede ancora a Thomas e fa malissimo

Hope continua a pensare che Thomas abbia voltato pagina e che sia adesso una persona della quale ci si possa fidare ma sbaglia e sta prendendo un grosso abbaglio. Thomas infatti è così ossessionato da lei da arrivare a farsi fare una bambola, una sorta di manichino che ha in tutto e per tutto le fattezze della giovane moglie di Liam. Una cosa da folli…Ma nessuno al momento lo sa, qualcuno lo scoprirà? Ve ne parliamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata della soap in onda domani, 3 dicembre 2021. Un nuovo appuntamento con l’amatissima Beautiful, soap che incolla ogni giorno quasi 3 milioni di spettatori davanti alla tv! Avrete visto questo manichino di Hope: pensate che in America quella bambola, se così possiamo chiamarla, era stata usata nel periodo del covid per registrare alcune scene. Gli autori della soap, geniali, hanno pensato poi bene di non buttarla e di dare il via a una story line che lascerà tutti senza parole…Ma vediamo adesso le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani, 3 dicembre 2021

Tra Zende e Zoe c’è uno strano feeling che sta portando i due ad avvicinarsi in modo pericoloso, visto che la ragazza è fidanzata con Carter. Zoe però non ha accettato la proposta dell’uomo che le aveva chiesto di andare a vivere insieme. Zende tra l’altro le aveva anche mandato un messaggio chiedendo di non essere frettolosa e di non prendere decisioni delle quali poi si potrebbe pentire, messaggio che forse però non è arrivato alla ragazza, almeno secondo la convinzione di Zende che ne è rammaricato…Zende intanto se la deve vedere con l’arrivo a Los Angeles del padre di Nicole che non sembra affatto essere amareggiato dopo la fine del rapporto con la ragazza anzi, è molto affettuoso con lo stilista…Che cosa bolle in pentola, dobbiamo aspettarci clamorosi colpi di scena? Liam non crede alla versione che Thomas dà di se neppure quando Hope gli dice che ormai ha voltato pagina e che pensa solo al lavoro visto che vuole dimostrare di essere un grande designer…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani come sempre alle 13,40 su Canale 5. Continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire le ultime news da Los Angeles.

