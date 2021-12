Una vita anticipazioni: Santiago/Ismael è tornato ad Acacias 38 per vendicarsi?

Che cosa vedremo nella puntata di Una vita in onda lunedì? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata. Pronti per scoprire i dettagli? Chi è l’uomo misterioso che si sta aggirando ad Acacias 38? La costituzione sembrava essere quella di Santiago, o meglio di Ismael, visto che era questo il nome dell’uomo che era sposato con Marcia. Ismael era il fratello del vero marito di Marcia e dopo la morte della donna è scappato a Cuba, dove tra l’altro Felipe avrebbe voluto raggiungerlo ma a quanto pare, alla fine è stato lui ad arrivare prima in Spagna. Potrebbe essere Ismael l’uomo che Genoveva ha visto uscire di corsa dal palazzo e che cosa stava facendo? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni di Una vita per il 6 dicembre 2021. Lunedì su Canale 5 come sempre alle 14,10 andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1283 di Acacias 38. E adesso ecco per voi le ultimissime.

Una vita anticipazioni: la trama di lunedì 6 dicembre 2021

Nonostante i dubbi e le preoccupazioni. Genoveva cerca di far finta di niente e continua la sua vita al fianco di Felipe. Nel quartiere tutti parlano di questa situazione, visto che Felipe non ha voluto conoscere la verità sul suo passato e su quello che stava realmente succedendo con Genoveva ( i due avevano anche chiesto l’annullamento del matrimonio). Ora invece si preparano a vivere un periodo d’oro organizzando persino il viaggio di nozze! Tra le persone che sembrano non digerire proprio questa situazione c’è anche Lolita che non nasconde a Genoveva il suo disappunto.

Nonostante la presenza di Maite nella sua vita e la pace fatta con Felicia, Camino continua comunque a essere tormentata per tutto quello che è successo di recente nella sua vita e non potrebbe essere altrimenti. La ritrovata felicità di Genoveva viene nuovamente turbata dall’arrivo di Mendez ad Acacias 38. Ma questa volta l’ispettore non è in visita di piacere. Infatti sta indagando sull’improvvisa sparizione di Velasco. Quindi chiede a Genoveva se possa avere idea di dove sia finito l’avvocato ma la donna spiega che non lo vede da giorni e non sa dove possa trovarsi.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda lunedì su Canale 5.

