Una vita anticipazioni: Santiagio/Ismael è tornato ad Acacias 38 per vendicarsi? Felipe lo sa?

Chi era il giovane che è arrivato davanti casa di Genoveva per lasciarle un cofanetto che contiene dei ritagli di articoli di giornale? Potrebbe davvero essere il finto Santiago ossia Ismael, il marito di Marcia tornato da Cuba per vendicarsi di quello che la donna ha fatto? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani. Su Canale 5 il 9 dicembre 2021 infatti andrà in onda la prima parte dell’episodio 1285 di Acacias 38. Genoveva tornerà a casa con il cofanetto in mano e all’interno troverà alcuni articoli di giornale dedicati proprio all’atroce omicidio di Marcia. Felipe si avvicinerà alla donna che però farà finta di nulla. Siamo sicuri che Felipe non sappia nulla e non ricordi nulla di Marcia? Che cosa farà Genoveva, continuerà a fingere come ha fatto fino a questo momento? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni di Una vita, ecco per voi le ultime news dalla Spagna.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 9 dicembre 2021

Non dimentichiamo che poco prima di essere avvelenato da Laura, Felipe era proprio in partenza per Cuba dove avrebbe dovuto incontrare Ismael per provare a mettere insieme tutti i tasselli visto che l’uomo sapeva benissimo che cosa era successo a Marcia e chi era il suo assassino…Ma poi le cose sono cambiate e adesso Felipe sembra non voler tornare indietro nel tempo…

Antonito è contento di scoprire che ha uno stuolo di giovani ammiratrici, ma Lolita non la prende affatto bene e minaccia di fare una piazzata. Alodia scopre che dovrà partire con i Dominguez per l’Argentina ed è terrorizzata dalla traversata in nave. Felicia, furiosa per alcuni commenti velenosi di Susana sulle sue nozze con Marcos e su Camino, reagisce d’impeto e inveisce contro la bigotta. Felicia non ci sta questa volta e non vuole che nessuno si permetta di parlare male di sua figlia. Rosina e Bellita non possono fare altro che cercare di placare gli animi…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, come sempre alle 14,10 su Canale 5. Continuate a leggere le ultime news da Acacias 38 per essere sempre informatissimi!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".