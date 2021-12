Beautiful anticipazioni: Thomas chiede aiuto a Finn, la sua ossessione per Hope è alle stelle

Quinn ci ha provato davvero in tutti i modi e continua a farlo. Deve ammettere con Eric di aver sbagliato, anche se in fondo non è affatto dispiaciuta per quello che ha fatto. La Fuller sperava davvero che alla fine Shauna e Ridge sarebbero diventati una coppia ma, come si suol dire, aveva fatto i conti senza l’oste. Ridge e Brooke infatti, sono inseparabili e adesso a pagare le conseguenze del suo piano, è proprio lei che ha perso il lavoro, la casa e suo marito. Eric infatti sembra non avere nessuna intenzione di perdonare Quinn per quello che è successo…Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 10 dicembre 2021. Quinn ancora una volta proverà a spiegare le sue ragioni a Eric: il Forrester senior si lascerà convincere da Quinn? Non ci resta che scoprirlo con le ultime news da Los Angeles, eccole per voi!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 10 dicembre 2021

Mentre Quinn prova in tutti i modi a farsi perdonare da Eric, Brooke e Ridge ripensano a quanto nel corso del tempo sia stato difficile per loro stare insieme. Sin dall’inizio c’è sempre stato qualcuno che ha ostacolato il loro amore: da Stephanie a Taylor, passando per Bill Spencer, c’è sempre stata una persona che ha cercato di mandare in crisi la coppia. Ma alla fine loro sono stati più forti di tutto e di tutti e adesso sono di nuovo insieme pronti a voltare pagina per ricominciare da dove avevano lasciato e finalmente sono sereni e si augurano ovviamente, di poterlo essere ancora per lungo tempo!

Thomas e Finn sembrano aver trovato un piano sul quale confrontarsi e così i due parlano anche di Liam e di Hope. Lo stilista spiega al fidanzato di sua sorella, che dal suo punto di vista Hope gli sta lanciando dei chiari segnali. Finn quindi gli chiede se davvero sia convinto che la donna voglia stare con lui e non con Liam. Non può immaginare che tutto questo è frutto della sua ossessione per Hope…E del resto chi mai immaginerebbe che Thomas ha un manichino che rappresenta proprio Hope in casa…Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che andrà in onda domani su Canale 5, appuntamento come sempre alle 13,40.

