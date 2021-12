Beautiful anticipazioni: inizia la guerra tra Shauna e Quinn

Che cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni che come sempre ci portano a Los Angeles e ci rivelano tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap di Canale 5. Pronti per scoprire che cosa vedremo il 14 dicembre 2021, come sempre alle 13,40 su Canale 5? Prima di iniziare con le anticipazioni, proviamo a fare il punto della situazione, con una analisi di quello che sta succedendo in questi ultimi episodi della soap americana.

Finn (Tanner Novlan) spiega a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) come Thomas (Matthew Atkinson) sembrasse disorientato durante la loro conversazione . Steffy si preoccupa di fronte alla possibilità che il fratello sia ancora fissato con Hope (Annika Noelle) e si appresta ad interrogarlo. Non ha tutti i torti visto che Thomas è sempre più ossessionato da Hope tanto da avere una sua bambola in casa, cosa che molto presto Finn scoprirà…

Quinn Fuller (Rena Sofer) prova a farsi perdonare da Eric (John McCook) e Ridge (Thorsten Kaye). I due Forrester però non sembrano avere nessuna intenzione di dare una nuova possibilità alla Fuller. Quello che però lascia senza parole Quinn è anche un altro aspetto di questa vicenda: lei è stata cacciata da Eric, mentre Shauna continua a restare in quel posto. Che succederà? Scopriamo i dettagli con le anticipazioni per la prossima puntata della soap di Canale 5, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 14 dicembre 2021

Thomas continua a parlare di Hope con Finn, sostenendo che in realtà il manichino con le sembianze di Hope che lui ha portato a casa lo ha fatto ricadere nei suoi disturbi ossessivi. Quinn scopre con sgomento che Shauna vive a casa di Eric. Brooke e Ridge parlano ancora di Quinn e di quanto sia stata subdola e sperano che Eric abbia finalmente aperto gli occhi. Quinn però non sembra volersi rassegnare in nessun modo di fronte a quello che sta succedendo ed è pronta a fare le prossime mosse…Rimasta da sola con Shauna le chiede come mai le sia ancora in quella casa…Le dice che è arrivato il momento di andare via perchè il posto dai Forrester non le spetta. Eric ribadisce che in casa sua invita chi vuole lui…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 14 dicembre 2021 su Canale 5 come sempre alle 13,40.

