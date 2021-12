Una vita anticipazioni: un commento di Felipe su Ursula lo mette nei guai, ricorda tutto?

Fervono i preparativi per la festa di nozze di Marcos e Felicia, alla fine i due hanno deciso di festeggiare anche con i loro vicini di casa e gli amici, dopo le nozze. E allora ad Acacias 38 è tempo di stare tutti insieme, ma questo evento sarà realmente una occasione per divertirsi in modo spensierato? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 18 dicembre 2021. Anche questo sabato su Canale 5 vedremo ben due episodi lunghi della soap spagnola e precisamente: la seconda parte dell’episodio 1290 di Acacias 38, l’episodio 1291 e poi la prima parte dell’episodio 1292. Per cui non perdiamo tempo e vediamo tutto quello che succederà nella prossima puntata di Una vita, ecco per voi le anticipazioni!

Una vita anticipazioni: la trama di domani 18 dicembre 2021

Felipe spiega a Genoveva che spesso si perde nei pensieri per via della sua memoria ma che non deve preoccuparsi per il loro matrimonio, va tutto a gonfie vele. I Quesada si mettono in ghingheri per presentarsi a sorpresa alla festa di nozze di Marcos e Felicia, vogliono lasciare tutti di stucco. Antonito passa molto tempo fuori casa per lavoro e Lolita è molto seccata per questo. Roberto chiede a Ramon di intercedere con il direttore di una banca per avere un prestito.

Rosina convince Felicia a perdonare Susana per le brutte parole pronunciate durante la lite. Genoveva dubita di Felipe, temendo che lui la stia ingannando; inoltre è sempre più angosciata per via di un’altra lettera anonima molto minacciosa. Servante e Jacinto lavorano al nuovo repertorio, ma non incontrano molta approvazione presso chi li ascolta. Anabel riceve una lettera da Camino.

Cesareo dice a Santiago che non intende più essere suo complice, ma il giovane gli promette che comunque farà presto giustizia per Marcia. Fabiana si lamenta di Antonito con Carmen, che si mette sulla difensiva. La festa di nozze dei Bacigalupe sembra procedere a gonfie vele, ma un imprevisto obbliga Marcos a uscire di casa per fare rifornimento di vino; in sua assenza si presentano – non invitati – i fratelli Quesada e Aurelio si comporta in modo sgradevole con Anabel, scatenando le ire di Miguel che non esita a prendere le difese dell’amata; tra i due sta per scatenarsi una zuffa, scongiurata solo dal rientro del padrone di casa. Felicia si assicura che i ragazzi stiano bene ma non immagina i motivi di tutto questo.

Felipe mette alle strette Genoveva, che gli confessa di aver ricevuto dei biglietti anonimi di minaccia; mentre i due discutono sul da farsi, l’avvocato fa un commento sulla morte di Ursula che fa insospettire Genoveva. La donna inizia a chiedere all’avvocato come sia possibile che ricordi la morte di Ursula e Felipe non sembra sapere che cosa rispondere…Tutto questo e molto altro nella lunga puntata del sabato di Una vita!

