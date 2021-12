Beautiful anticipazioni: Liam e Thomas il faccia a faccia con il manichino di Hope

Thomas (Matthew Atkinson) prova a giustificare la presenza del “manichino Hope” come strumento di ispirazione per realizzare nuovi modelli per la linea della Logan. Ma è mai possibile credere a una versione così strampalata? Liam ovviamente non crede a una sola parola di Thomas, che cosa farà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 24 dicembre 2021! Vi ricordiamo che quest’anno la soap di Canale 5 non va in vacanza per Natale, o meglio, la pausa natalizia durerà un solo giorno, il 25. Beautiful quindi ci aspetta domani, per la vigilia e poi tornerà in onda anche il 26 dicembre. E adesso vediamo le anticipazioni…Liam è sconvolto da quello che ha visto a casa di Thomas e non osa neppure pensare che cosa abbia fatto il figlio di Ridge con quel manichino. E’ davvero furioso con Thomas…Ma del resto lo sapeva che non sarebbe mai cambiato e che non ci sarebbero stati freni alla sua ossessione per Hope.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 24 dicembre 2021

Liam (Scott Clifton) non crede alle giustificazioni di Thomas e lo accusa senza mezzi termini di stare perdendo il senno! Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Hope (Annika Noelle) parlano con Zende (Delon De Metz) delle dinamiche tra Liam e Thomas. Steffy, notando alcune espressioni della sorellastra, le domanda se sia infastidita del tempo che il marito trascorre a casa sua…Effettivamente Hope è un po’ stufa di questa situazione e non lo può nascondere. Le due donne non immaginano neppure che a pochi passi da loro stia accadendo qualcosa che di certo non si aspettavano con un confronto accesissimo tra Liam e Thomas…Il giovane Spencer adesso deve decidere che cosa fare: dirà tutto a Hope? E pensare che lei e Steffy pensavano che il Forrester fosse migliorato…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani su Canale 5, appuntamento come sempre alle 13,40 . Continuate a seguirci per essere sempre aggiornati.

