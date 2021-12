Beautiful anticipazioni: Thomas vuole fare fuori Liam, è il manichino che decide

Finn (Tanner Novlan) e Liam (Scott Clifton) continuano a dibattere su Thomas (Matthew Atkinson) e sul fatto se il ragazzo abbia ragione o meno sul vizio di Liam di continuare ciclicamente a usare Hope (Annika Noelle) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Quest’ultima arriva nel mezzo del confronto. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 30 dicembre 2021. Un nuovo episodio della soap americana ci aspetta su Canale 5, come sempre alle 13,40. Pronti per scoprire se alla fine Liam e Hope troveranno una via da percorrere insieme e cercheranno di capire che cosa fare con Thomas? I due al momento, sono su posizioni totalmente differenti.

Non ci resta che scoprire quindi che cosa faranno adesso Liam e Hope ma soprattutto che cosa farà Thomas che a quanto pare, sembra essere intenzionato a eseguire gli ordini “dati dal manichino”.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 30 dicembre 2021

Nelle sue allucinazioni, Thomas, che vorrebbe disfarsi del manichino “Hope”, viene persuaso da esso a lottare per prendersi Hope e disfarsi di Liam! A quanto pare le voci che sente nella testa gli suggeriscono di sbarazzarsi di Liam, ma come farà? Paris confessa a Zoe di essere attratta da Zende. Carter organizza una cena con Zoe, Zende e Paris. E il mistero intorno a questo evento si infittisce.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani, 30 dicembre 2021. Vi ricordiamo che questa settimana le soap di Mediaset andranno in onda regolarmente. Non si fermeranno mai neppure a Capodanno per cui i fan di Beautiful potranno godersi un fine settimana in compagnia delle soap: Beautiful e Una vita andranno in onda regolarmente sia sabato 1 gennaio 2022 che domenica 2 gennaio 2021. Continuate a leggere quindi le ultime news e le anticipazioni che ci raccontano tutto quello che succederà nelle prossime puntate della soap americana!

