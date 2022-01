Una vita anticipazioni: Santiago tortura Felipe, Genoveva tace

Miguel chiede spiegazioni ad Anabel per la fine della relazione, ma lei non può dirgli niente. Quando Marcos scopre tutto, promette alla figlia che farà in modo che i Quesada escano dalla loro vita. Felicia si rende conto che Marcos le sta nascondendo qualcosa ma non sa di che cosa si tratta e anche se parla con lui, non riesce a fare il punto della situazione. Felipe non riesce a capire il motivo per il quale lui e Genoveva sono stati rapiti ma forse è arrivato il momento della verità, che cosa sta per succedere? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 4 gennaio 2022. Un nuovo episodio della soap spagnola ci aspetta domani pomeriggio, siamo arrivati alla seconda parte dell’episodio 1299 di Acacias 38. Santiago ha sequestrato Genoveva e Felipe con un solo scopo: fare in modo che la Salmeron confessi di aver ucciso Marcia. Felipe però non ricorda nulla, cosa succederà quindi? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni e le ultime news da Acacias 38. Eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 4 gennaio 2022

Carmen continua a essere preoccupata per le condizioni di salute di Lolita ma a quanto pare i medici non riescono a capire l’origine del suo malessere, sembrano però poter escludere che si tratti di qualcosa di grave…Ad Acacias 38 tutti pensano che Genoveva e Felipe si stiano godendo dei giorni di relax in montagna ma non sanno quello che stanno passando. I due sono stati sequestrati e Genoveva non sembra avere nessuna intenzione di raccontare a suo marito cosa sta succedendo realmente, nonostante abbia visto in faccia Santiago e sappia quindi quello che l’uomo vuole da loro…Quando il marito di Marcia torna da loro e dice a Felipe di volere una confessione, l’avvocato, non sapendo chi sia, risponde che non ha nulla da raccontargli…La donna però si lascia scappare del processo…E questa per Felipe è una notizia nuova. Ma non può ancora mettere insieme i tasselli…Come andrà a finire?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta come sempre domani alle 14,10 su Canale 5.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".