Beautiful anticipazioni: Thomas pronto a usare nuovamente Douglas, Liam indaga

Cambia la programmazione da domani, domenica 9 gennaio 2022, e si torna al classico palinsesto invernale con Amici 21 in onda alle 14. Niente Beautiful alla domenica, le nostre anticipazioni quinci ci rivelano quello che succederà nella puntata in onda il 10 gennaio 2022. Pronti per scoprire che cosa farà Hope con Thomas? La ragazza è sempre più vicina allo stilista, crede nel suo cambiamento a differenza di quello che pensa Liam. Alla fine, Liam (Scott Clifton) concede a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) la chance di prendere in considerazione che Thomas (Matthew Atkinson) possa riuscire ad essere un buon padre. Thomas non sta manipolando solo Hope ma è riuscito anche a portare dalla sua parte Steffy che, convinta anche da Finn sulla buona fede di suo fratello, sembra fidarsi senza troppi dubbi di Thomas…Se però Liam crede che Thomas possa essere un buon padre, non smette in ogni caso di pensare che sia ossessionato da Hope e che possa comunque volere qualcosa da lei…

Beautiful anticipazioni: la trama di lunedì 10 gennaio 2022

Quinn (Rena Sofer) e Shauna (Denise Richards) hanno un acceso confronto: la Fulton insiste che ha sempre cercato di perorare la causa dell’amica con Eric (John McCook), senza mai sognare di prendere il posto di Quinn. Thomas come sempre sa su che tasti spingere quando si tratta di Hope e ha capito ancora una volta, che usando Douglas potrebbe ottenere quello che vuole…

Hope sembra iniziare ad abbassare la guardia nei confronti di Thomas, vedendolo ormai così cambiato. Douglas sente la mancanza del padre, tanto da chiedere a Hope se Thomas può vivere con loro. Anche Liam lo sente e – quando il bimbo va via – chiede spiegazioni a Hope, che gli dice che Thomas è realmente cambiato. Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta lunedì alle 13,40 su Canale 5.

