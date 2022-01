Una vita anticipazioni, ad Acacias 38 i sospetti delle pettegole: Bellita è stata uccisa?

Come avrete visto alla fine Genoveva ha preferito non colpire Mendez anche se avrebbe potuto farlo. La donna ha scelto di non macchiarsi di un altro reato e andare avanti in attesa del processo, sperando di non essere condannata per l’omicidio di Marcia. Ma ci sono le prove, c’è la sua confessione, come se la caverà Genoveva anche questa volta? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 14 gennaio 2022. Nella prossima puntata della soap di Canale 5, cosa succederà? Marcos a quanto pare, sempre più convinto che a Felicia sia successo qualcosa, decide di andare a fondo. Come è morta sua moglie? E perchè Anabel e Soledad sembrano nascondere un segreto? Anche Josè sembra strano…Non appare poi così addolorato per la morte di Bellita…La cosa colpisce particolarmente le pettegolacce del palazzo che, come vedremo nelle prossime puntate di Una vita, inizieranno a fare delle strane congetture.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 14 gennaio 2022

Nonostante le provocazioni del commissario, Genoveva si trattiene ed evita di aggredirlo con il punteruolo che è in suo possesso. La detenuta chiede come ultima volontà di poter vedere Felipe; malgrado i dubbi di Liberto, l’avvocato accetta per non avere rimorsi di coscienza, in caso Genoveva venisse poi giustiziata. Miguel confida al nonno le sue preoccupazioni riguardo ad Anabel; Sabina, che ha origliato la conversazione, mette in guardia il nipote: Anabel nasconde un segreto. Rosina incontra Josè e gli esprime i suoi dubbi sullo strano atteggiamento di Alodia: perchè la ragazza non è andata al funerale di Bellita? Josè sembra infastidito dalle domande della moglie di Liberto che non perde occasione per ficcare il naso anche dove forse non dovrebbe. Le spiegazioni di Josè non sembrano convincere Rosina: che cosa è successo davvero a Bellita? La donna inizia a sospettare che forse suo marito non ha raccontato tutta la verità!

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda il 14 gennaio 2022 su Canale 5. Vi ricordiamo che si tratta della penultima puntata settimanale della soap di Canale 5. Infatti anche questa settimana Una vita andrà in onda al sabato pomeriggio prima di Verissimo!

