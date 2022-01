Beautiful anticipazioni: Liam vede Thomas baciare “Hope”, come reagirà?

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful? Arrivano come sempre le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di lunedì 17 gennaio 2022. Anche questa settimana niente puntata della domenica, visto che dalle 14 andrà in onda Amici 21. Si torna quindi lunedì e scoprire che cosa sta per accadere tra Liam e Thomas. Come avrete visto, il giovane Spencer, in preda a un attacco di gelosia ha pensato che tra Thomas e Hope stesse succedendo qualcosa e ha deciso quindi, localizzando il cellulare di sua moglie, di andare a controllare con i suoi occhi quello che stava accadendo…Steffy aveva consigliato a Liam di lasciar perdere, di concedere una occasione a Thomas ma anche di fidarsi di Hope che non è stupida. Liam però ha deciso di fare con la sua testa e sta per accadere quindi, qualcosa di davvero inaspettato…Mentre si reca da Thomas, il giovane Spencer inizia anche a pensare al peggio ma non sa che Hope non è più nemmeno a casa del Forrester…La ragazza ha anche parlato con Thomas e ha scoperto che di recente ha sbattuto la testa. Sarà forse questo il motivo che causa al giovane le allucinazioni e i problemi con il manichino? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di lunedì 17 gennaio 2022.

Beautiful anticipazioni: la trama del 17 gennaio 2022

Mentre è in macchina per raggiungere la casa di Thomas , Liam inizia a pensare al peggio. Non capisce come mai Hope si stia trattenendo a casa del Forrester e crede che per l’ennesima volta, lui l’abbia convinta a fare qualcosa di cui si potrebbe pentire. La situazione si complica quando Liam, una volta arrivato a casa di Thomas, senza che lo stilista se ne renda conto, lo vede a petto nudo molto vicino a una donna. Una donna che sembra essere Hope. Ma in realtà Thomas, in preda alle allucinazioni, sta baciando il manichino di Hope; questo Liam non lo sa e crede di aver visto sua moglie insieme al Forrester, che cosa farà adesso?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta lunedì 17 gennaio 2022 su Canale 5 come sempre alle 13,40.

