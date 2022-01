Una vita anticipazioni: Genoveva lascerà il carcere? Antonito nei guai

Genoveva sta per lasciare il carcere e ottenere la grazia da parte del re? A quanto pare anche questa volta la donna potrebbe farla franca. Scopriamo tutti i dettagli di quello che sta per accadere con le anticipazioni per la puntata di Una vita in onda domani, sabato 22 gennaio 2022. Anche questo sabato per Canale 5, e per il pubblico che segue le soap, sarà un pomeriggio ricchissimo.

Come sempre sarà una puntata lunga, di Una vita, vedremo infatti due episodi integrali della soap spagnola. Per cui andranno in onda la seconda parte dell’episodio 1310, l’episodio 1311 integrale e poi la prima parte dell’episodio 1312 della soap spagnola! Pronti quindi per scoprire tutto quello che succederà?

Una vita anticipazioni: la trama di domani 22 gennaio 2022

Antonito dà appuntamento a Natalia per chiarire definitivamente le cose. Purtroppo, però, nel luogo e all’ora convenuti non trova Natalia Quesada bensì un uomo che gli mostra alcune foto che ritraggono il deputato e Natalia in casa di lei. Anabel confessa a Miguel di aver abbandonato Aurelio all’altare. Il giovane fidanzato non si aspettava questa rivelazione da parte della ragazza. Genoveva offre denaro all’arciprete Reguero, che acconsente di aiutarla a uscire di prigione facendo pressioni sul Monarca. Sabina ha paura che Miguel paghi le conseguenze della loro imminente ultima rapina e invita Roberto a trovare una soluzione per allontanare il nipote dal Paese…

Un uomo misterioso sta ricattando Antonito con delle fotografie che lo ritraggono in compagnia di Natalia. Il deputato affronta la donna accusandola di aver cercato di sedurlo solo per ricattarlo, ma Natalia finge di non sapere nulla. Quando Felipe scopre che il giudice ha deciso di assolvere Genoveva da ogni accusa e che nessuno pagherà per la morte di Marcia, perde la testa e aggredisce un funzionario, finendo così in carcere. Liberto e Mendez pregano Ramon di chiedere aiuto ad Antonito per ottenere la scarcerazione di Felipe…Rosina è convinta che Josè ha ucciso Bellita e che adesso lei sarà la prossima vittima…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta come sempre sabato alle 14,20 su Canale 5.

