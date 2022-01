Beautiful anticipazioni: per Thomas sospetta lesione cerebrale, risveglio difficile

Thomas sta davvero molto male e alla fine, grazie a Hope, potrebbe esser arrivato il momento del ricovero in ospedale. Ma si potrà davvero fare qualcosa per lui? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani, 27 gennaio 2022. Una nuova puntata in compagnia della soap di Canale 5 e come sempre, le nostre anticipazioni che ci rivelano le ultime news da Los Angeles. Liam pensa ancora di aver fatto bene a tradire Hope, visto che è stata lei a iniziare. Quello che non sa è che non è successo nulla tra sua moglie e Thomas. Il Forrester ha solo baciato un manichino che però Hope ha fatto cadere casualmente e che Spencer, almeno per ora, non ha ancora visto.

Facciamo quindi il punto della situazione: Thomas (Matthew Atkinson), assistito da Finn (Tanner Novlan) e Hope (Annika Noelle), viene portato in ospedale privo di conoscenza. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) racconta a Ridge (Thorsten Kaye) quello che Liam ha visto tra Hope e Thomas. Il padre le pone una scomoda domanda: cosa ne sarebbe della sua relazione con Finn se il matrimonio di Liam finisse? Steffy continua a credere che quello che ha visto Liam sia reale ma nonostante questo, invita il suo ex a fare pace con Hope e a parlare di quello che è successo. Liam prima vorrebbe avere un confronto con Thomas, cosa al momento impossibile visto che il ragazzo è stato portato in ospedale.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 27 gennaio 2022

Liam, convinto di aver visto Hope e Thomas baciarsi, ha passato la notte da Steffy e si è recato a casa di Thomas per affrontarlo. Trovando Hope, è sempre più convinto di quello che ha visto e non dà il tempo alla moglie di spiegare perché si trovi là. INvece che stare accanto a sua moglie, visto quello che è accaduto, Liam le fa delle pesanti accuse ma sta per rendersi conto di aver sbagliato tutto, ancora una volta…

Thomas è in ospedale, dopo aver perso i sensi. Finn non può tranquillizzare Ridge e Steffy perché potrebbe trattarsi di una lesione cerebrale. Ridge ora è davvero preoccupato per le condizioni di suo figlio.

Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata di Beautiful per scoprire che cosa succederà! La soap americana ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5.

