Una vita anticipazioni: Lolita sviene e finisce in ospedale, che cos’ha?

Felipe ha vomitato addosso a Genoveva tutta la sua rabbia. Le ha detto che sa tutto di quello che ha fatto in passato e anche della sua relazione clandestina con Santiago. Le ha detto che sa del figlio, che poteva anche non essere il suo. La donna in lacrime ha provato a negare tutto ma Felipe vuole solo una cosa: annullare questo matrimonio che lo tiene ancora legato a lei. Che cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 1 febbraio 2022. In onda su Canale 5 come sempre alle 14,10 la seconda parte dell’episodio 1317 di Acacias 38…

Roberto rischia di far esplodere il ristorante e teme di iniziare a perdere colpi. Intanto Miguel continua a controllare le strane attività dei nonni. Bellita inizia a cantare in casa e questo rende complicate le cose visto che i vicini potrebbero sentire la sua voce e farsi delle domande ma la donna è sempre più stanca di nascondersi…Vediamo ora la trama della puntata di Una vita in onda domani su Canale 5, ecco le ultime news per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 1 febbraio 2022

Antonito passa la sua prima notte nella pensione e sembra distrutto. Ai Quesada però non basta: quando Antonito passa a casa a prendere dei documenti, Natalia si presenta alla porta e cerca di sedurlo. Nel frattempo, Aurelio fa in modo che anche Lolita torni a casa e li sorprenda. L’uomo infatti mette la pulce nell’orecchio a Lolita che decide di far ritorno a casa e proprio in quel momento vede Natalia mezza nuda tra le braccia di suo marito. Lolita non riesce a credere che stia succedendo davvero e alla fine sviene…Genoveva annuncia a tutti che farà dire una messa in suffraggio di Marcia. Felipe stenta a credere a quello che hanno sentito le sue orecchie e in strada, davanti a tutti, affronta Genoveva dicendole che è una ipocrita. Ramon e Liberto cercando di trattenere l’uomo prima che possa fare del male a Genoveva. La Salmeron sembra sapere bene quello che sta facendo, ennesima trappola ordita ai danni dell’avvocato? La furia di Felipe è incontenibile e tutti assistono alla scena…

Appuntamento quindi a domani con una nuova imperdibile puntata di Una vita che ci aspetta come sempre alle 14,10 su Canale 5.

