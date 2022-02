Beautiful anticipazioni: Liam e Steffy tacciono, Hope non sospetta

Mentre i Forrester sono in ospedale, Wyatt cerca di stare con sua madre che ancora non sa niente. Quinn continua a pensare a Eric e a tutto quello che è successo senza sapere che il nipote di suo marito si trova in ospedale e deve affrontare una operazione molto importante. Come se la caverà Thomas? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 2 febbraio 2022. La soap di Canale 5 torna come sempre alle 13,40 e ci mostrerà Wyatt, intento a far capire a sua madre che Eric ha bisogno di tempo per perdonarla e per voltare pagina dopo quello che è successo. Nel frattempo in ospedale, Hope si vede costretta a raccontare a Ridge e a Steffy quello che Thomas ha fatto prima di avere una crisi. Dice a entrambi che il giovane era arrivato a baciare un manichino per provare a spiegare loro lo stato di delirio che aveva ormai preso il sopravvento…

Mentre Quinn continua a pensare alla possibile storia tra Eric e Shauna, Ridge (Thorsten Kaye), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Hope (Annika Noelle) sono in ansia per Thomas (Matthew Atkinson), che è in sala operatoria. Ma vediamo che cosa succederà nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, come sempre alle 13,40 su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 2 febbraio 2022

Paris e Zende parlano di Zoe e di tutta la brutta storia nella quale è stata coinvolta. Zende racconta anche quanto da ragazzino andasse d’accordo con Thomas e quanto spera che d’ora in avanti le cose fra lui e la famiglia vadano bene. Ma in ospedale la situazione precipita.

In ospedale, Ridge, Steffy, Hope e Liam aspettano di sapere da Finn l’esito dell’intervento a cui è stato sottoposto Thomas. Liam e Steffy per il momento hanno preferito non dire niente a Hope, aspettano un momento migliore oppure non le diranno nulla del grande segreto che nascondono? Continuate a seguirci per scoprire tutti i dettagli! Beautiful torna domani come sempre alle 13,40 su Canale 5 per una nuova imperdibile puntata.

