Una vita anticipazioni: la malattia di Lolita è un mistero, nessuno sa che cosa ha

Che cosa ha Lolita e perchè continua a stare sempre così tanto male? E’ vero, la ragazza ha visto suo marito insieme a un’altra donna ma è chiaro a tutti che non sia quello il motivo del suo malore…Lolita è malata ma perchè non si riesce a capire che cosa abbia? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 4 febbraio 2022. La moglie di Antonito è ancora in ospedale mentre Carmen si prende cura di lei. Dopo aver parlato con Liberto e Ramon, Felipe sembra essersi convinto: smetterà di cercare vendetta per Marcia e lascerà che Genoveva faccia la sua vita? Sembra difficile…Roberto e Sabina hanno terminato il tunnel e, grazie alle nuove carte d’identità, sono pronti per commettere la rapina e fuggire all’estero.

Ma vediamo adesso le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, in onda la seconda parte dell’episodio 1319 di Acacias 38, ecco per voi le ultime news dalla Spagna.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 4 febbraio 2022

Aurelio convince Marcos ad avviare un commercio di ferro e carbone con i paesi belligeranti. Marcos pensa che potrebbe essere una buona idea ma nutre comunque dei dubbi su questa situazione, soprattutto per la manodopera che dovrà essere impegnata. Alla fine però sembra accettare la proposta. Tra Soledad e il suo signore cresce l’intesa. Bellita chiede a Rosina di comprarle dei ciccioli, suscitando i sospetti di Liberto. I tentativi di Roberto e Sabina di impedire a Miguel di curiosare in cantina si fanno sempre più difficoltosi. Fabiana e Carmen parlano della situazione di Lolita e la moglie di Ramon cerca consiglio nelle sue amiche. Le domestiche si preparano per andare a trovare Lolita in ospedale e pensano a un dono da portarle.

Natalia si presenta nel negozio di Lolita per chiedere a Carmen come sta la ragazza; la moglie di Ramon stenta a credere che lo abbia fatto…Tutto il quartiere partecipa alla messa in memoria di Marcia, compreso Felipe. In ospedale, Lolita perde nuovamente conoscenza. Genoveva non riesce a credere che Felipe abbia smesso di odiarla…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani. La soap spagnola ci aspetta come sempre alle 14,10 su Canale 5.

