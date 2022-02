Una vita anticipazioni: Genoveva e Aurelio pericolosamente vicini per una nuova alleanza

Novità in arrivo ad Acacias 38 e colpi di scena inaspettati. Che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap. Una vita torna domani 8 febbraio 2022 e non mancano le nostre anticipazioni con le ultime news da Acacias 38. Come avrete visto in Spagna è arrivato uno strano uomo che ha un tatuaggio molto particolare sul braccio: il volto di Bellita e il suo nome. Ovviamente si tratta dello stalker che in Argentina la stava perseguitando ma Bellita non immagina neppure che sia così vicino a lei anzi, pensa che il pericolo sia ormai scampato ma sbaglia. Intanto ad Acacias 38 sta nascendo una nuova amicizia: quella tra Genoveva e Aurelio. L’uomo è molto affascinato dalla Salmeron: tra loro potrebbe esserci qualcosa?

Vediamo di scoprire qualcosa in più con le anticipazioni. Domani andrà in onda la prima parte dell’episodio 1323 di Acacias 38. Scopriamo quindi tutti i dettagli.

Una vita anticipazioni: la trama dell’8 febbraio 2022

Antonito è sempre più preoccupato per Lolita. Carmen e Ramon cercano di rassicurarlo ma non possono fare a meno di sottolineare che anche lui in questa vicenda, ha le sue colpe, nonostante sia caduto in una vera e propria trappola…Durante la cena con Genoveva, Aurelio lascia intendere di essere interessato a una conoscenza più intima, ma lei sembra voler parlare solo d’affari. Convinta che il suo ammiratore sia in Patagonia, Bellita pretende di uscire di casa. Tuttavia, temendo che la polizia sia in errore, Josè Miguel chiede a Rosina e Susana di vegliare sulla moglie; i suoi timori si rivelano fondati: l’uomo infatti è nel quartiere e ascolta di nascosto la loro conversazione. Aurelio e Antonito hanno un duro scontro per strada. Genoveva non sa però che il suo nuovo amico sta facendo più del doppio gioco, visti i suoi rapporti con Natalia e Anabel…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 8 febbraio 2022 come sempre alle 14,10 su Canale 5.

