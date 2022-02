Beautiful anticipazioni: Liam crede di amare ancora Steffy, Hope tradita due volte

Come sta Thomas e che cosa ne sarà di lui dopo l’operazione che ha subito? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful in onda domani, 9 febbraio 2022. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo come il giovane cercherà di riprendersi dopo l’operazione al cervello. Al suo fianco ovviamente Ridge e Steffy, felici anche che Hope sia stata presente in un momento così delicato e che in qualche modo abbia salvato la vita del giovane. Una apparente quiete a dire il vero, perchè molto presto si potrebbe scatenare la tempesta. Liam continua a credere di aver sbagliato, di essere un mostro rispetto a quello che è successo, visto che ha tradito Hope credendo di averla vista baciare Thomas. Steffy però gli ha chiesto del tempo, gli ha chiesto di non dire nulla. Liam non sa che cosa fare…

Liam tra l’altro, sembra essersi nuovamente convinto che sia Steffy la donna della sua vita… Il giovane Spencer dichiara a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) che quanto successo tra loro è stato il frutto di un sentimento e non una ripicca verso Hope (Annika Noelle).

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 9 febbraio 2022

Liam è ancora deciso a dire tutto alla moglie, ma Steffy è contraria, certa che ciò porrebbe fine alle loro attuali relazioni. Thomas sta meglio e ripensando a quello che è successo si rende conto di aver baciato un manichino e inizia a credere di essere davvero pazzo, vergognandosi per quello che è accaduto. Nel frattempo anche Zende e Zoe vengono informati di quello che è accaduto a Thomas e dei problemi che sta affrontando dopo l’operazione…Hope ignara di tutto quello che c’è stato tra Liam e Steffy continua a sentirsi in colpa…Non sa che presto potrebbe arrivare su di lei una vera e propria valanga…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 9 febbraio 2022 come sempre alle 13,40 su Canale 5.

