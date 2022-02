Beautiful anticipazioni: Liam pronto alla confessione, Steffy tenta di fermarlo?

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 25 febbraio 2022 su Canale 5? Come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del prossimo imperdibile episodio. Avrete visto che ormai Liam non riesce più a reggere il peso di quello che è accaduto con Steffy ed è pronto a dire tutto a Hope. E’ stanco delle bugie e di come stanno andando le cose…Thomas (Matthew Atkinson) è sorpreso quando Brooke (Katherine Kelly Lang) accetta di ospitarlo per la convalescenza. Non sa che Ridge è davvero molto provato per quello che è accaduto e la paura di perdere un altro figlio l’ha portato a fare delle riflessioni importanti e Brooke gli è stata molto vicina in questo periodo…Zoe (Kiara Barnes) sembra impaziente che Paris (Diamond White) trovi la sua strada lontano da Los Angeles, mentre Carter (Lawrence Saint-Victor), inconsapevole, crede di farle un regalo nel far ottenere alla sorella un posto nella Fondazione Forrester. In realtà ha appena fatto tutto quello che Zoe mai avrebbe voluto.

Hope sembra essere felicissima di come vanno le cose. Thomas sta meglio, Steffy e Liam sembrano aver ritrovato l’unione di un tempo. Inoltre secondo Hope, Liam non è neppure geloso di Finn e sembra aver accettato la relazione. La ragazza non immagina tutto quello che c’è realmente dietro. Mentre Carter sembra presissimo dalla sua relazione con Zoe, la ragazza continua a pensare a Zende. Brooke vuole che in famiglia ci sia il sereno e per questo motivo perdona Thomas per tutto quello che è successo in passato o almeno prova a farlo…Liam intanto si prepara a confessare tutto a Hope…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 25 febbraio 2022 su Canale 5 come sempre alle 13,40.