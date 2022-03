Una vita anticipazioni: Lolita è davvero guarita? Susana travolta dai dubbi

Che cosa succederà nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 2 marzo 2022? Come sempre lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio quello che accadrà in Spagna dove i colpi di scena non mancano mai. Lolita per fortuna sembra stare meglio: la cura sperimentale che ha iniziato ha dato i suoi frutti. La ragazza si è ripresa e ha ringraziato Antonito per quello che ha fatto per lei ma allo stesso tempo ha ricordato al giovane marito che non dimentica quello che è successo con Natalia per cui, almeno per ora, non ci sarà un periodo di pace ma una sorta di tregua. Antonito pensava di essersi messo tutto alla spalle ma le cose sono molto complicate. Come lo sono anche per Anabel che è stata affrontata da Miguel per strada e ha deciso di prendere una decisione importante sul loro futuro.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 2 marzo 2022

Aurelio guarda con sospetto al rapporto fra Natalia e Genoveva, sapendo che quest’ultima non muove un passo se non ha un tornaconto. Miguel, che ha ascoltato la conversazione fra Aurelio e Anabel, la subissa di domande e lei fornisce solo delle risposte evasive. L’avvocato, esasperato, la aggredisce verbalmente per strada.

Dopo un’accesa discussione, Anabel decide di chiudere la relazione con Miguel. Il ragazzo, distrutto, va a presentare definitivamente le dimissioni a don Marcos. Fabiana e Casilda vanno a fare visita a Lolita e sono felici di sapere che la giovane finalmente sta meglio. Carmen le ricorda però che si è appena ripresa e che deve stare calma: non può pensare di tornare a fare la stessa vita che faceva prima…Anche Liberto va a fare visita a Ramon e insieme parlano di quello che è successo, felici del fatto che Lolita stia bene. Nel ristorante intanto i lavori vanno avanti in attesa di riaprire i battenti…Susana intanto non sa che cosa pensare: perchè sul giornale c’è la foto di suo marito insieme a un’altra donna?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 2 marzo 2022 come sempre alle 14,10.