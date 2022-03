Beautiful anticipazioni: Steffy incinta, Liam nei guai: confesserà anche se il bimbo potrebbe non essere suo?

Clamoroso colpo di scena nelle puntate italiane di Beautiful. Vi aspettavate la notizia shock che Steffy ha dato a Liam? Effettivamente pensare che la ragazza si rendesse conto di essere incinta a pochi giorni dal fattaccio, è parecchio bizzarro ma siamo in una soap e tutto questo può chiaramente succedere. Steffy è incinta e adesso non sa di chi sia il bambino visto che ha avuto rapporti, nello stesso periodo, sia con Finn che con Liam. La notizia della gravidanza getta nella disperazione Liam che sta affrontando il momento più difficile della sua vita: vuole dire tutto a Hope ma non ha il coraggio di farlo. E la cosa assurda è che di fronte a lui ha la moglie più comprensiva del mondo, la persona che farebbe qualsiasi cosa se solo lui glielo chiedesse. Ed è per questo che Liam si sente ancora più in colpa, non riuscendo a pensare di poter aver fatto del male a una creatura come Hope. Cosa accadrà quindi ora? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 4 marzo 2022. Siete pronti per scoprire che cosa vedremo nell’episodio del venerdì su Canale 5?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 4 marzo 2022

Steffy tenta in ogni modo di dissuadere Liam dal confessare il suo tradimento a Hope. Paris non accetta il lavoro alla fondazione Forrester e sia Carter che Zende ne sono dispiaciuti, ma Zoe ha ottenuto quello che voleva. Adesso che Liam ha scoperto che Steffy è incinta non sa davvero che cosa fare. E’ scoraggiato, è deluso ma allo stesso tempo è anche felice del fatto che Steffy sia incinta anche se non sa di chi è il figlio che lei aspetta. Le cose si sono complicate in un modo del tutto inaspettato e adesso, una decisione sbagliata, potrebbe rovinare la vita di diverse persone. Liam sa bene che deve fare qualcosa ma non sa che cosa…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 4 marzo 2022 come sempre alle 13,40 su Canale 5.