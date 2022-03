Una vita anticipazioni: il contratto di Lolita mette ko Antonito. Genoveva a caccia di alleati

Che cosa succederà nelle puntate imperdibili di Una vita in onda al sabato pomeriggio? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio quello che sta per succedere in Spagna. Come sempre, anche domani, 5 marzo 2022, puntata lunga di Una vita e tante cose da scoprire in compagnia degli abitanti del quartiere più famoso di Spagna! Nel pomeriggio di sabato vedremo la seconda parte dell’episodio 1338 di Acacias 38 e poi ancora, l’episodio 1339 completo e l’episodio 1340. Pronti quindi per le anticipazioni?

Jacinto, in forte astinenza per la prolungata assenza di Marcelina, inizia a sentirsi molto turbato da Indalecia e, dopo aver sognato di baciarla con passione, è in preda ai sensi di colpa e si comporta in modo bizzarro, lasciando basite sia Casilda che la stessa Indalecia, ignara delle sue pulsioni…Vi ricordiamo che domani Una vita ci aspetta dalle 14,20 alle 16,30 circa con una puntata lunghissima da non perdere dopo Beautiful.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 5 marzo 2022

Dopo aver accettato di continuare a rappresentare Camino nel contenzioso relativo all’eredità di Ildefonso, Miguel avverte Marcos che Aurelio ha delle mire su Anabel. Aurelio propone a Genoveva di investire nella sua impresa.

Bellita accetta le scuse di Jaime Huertas, ma ribadisce di non voler rivelare alcun particolare scabroso della propria vita privata; l’uomo le fa presente che potrebbero esserci conseguenze gravi e in effetti l’editore raddoppia l’offerta di denaro per la biografia, ma mette in chiaro che, in caso di inadempimento contrattuale, querelerà l’artista e chiederà i danni.

Se è vero che tutti facevano il tifo per la guarigione di Lolita è anche vero che le richieste fatte dalla ragazza a suo marito, risultano parecchio strane…Antonito suscita la perplessità del quartiere dato che, per rispettare il contratto con Lolita, non può nemmeno guardare le altre donne. In un primo momento nessuno immagina questa richiesta e Rosina e Susana, vedendo l’uomo parecchio freddo dopo la guarigione di Lolita, non sanno neppure che cosa pensare. Ma in realtà, deve solo eseguire quello che recita il contratto: nessun contatto con le altre donne, neppure con le amiche come Susana o Rosina che di certo non hanno mire su di lui. Jacinto si sente sempre più tentato da Indalecia e Servante comincia a sospettare qualcosa. Susana subisce le pressioni di padre Hilario, venuto a sapere della possibile bigamia di Armando.