Beautiful anticipazioni: Thomas ha dei sospetti su Liam, c’è puzza di bruciato

Zende (Delon De Metz) è dispiaciuto dalla decisione di Paris (Diamond White) di non frequentare più la Forrester Creations e forse di lasciare anche Los Angeles. Il giovane non può immaginare che dietro la scelta di Paris ci sia in realtà la volontà di Zoe di non avere sua sorella “tra i piedi”. Le due sembra avessero fatto un patto già in passato, potrebbe essere successo tra loro qualcosa di cui non siamo a conoscenza. Ma che cosa succederà adesso a Los Angeles, la decisione di Paris sarà definitiva? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 8 marzo 2022. Carter (Lawrence Saint-Victor) cerca di capire perché Zoe (Kiara Barnes) sia tanto contraria a lasciare che Paris lavori per la Fondazione Forrester. La modella però non sembra avere molta voglia di rispondere a queste domande e quando si parla di Paris, cambia atteggiamento.

Vediamo quindi la trama per la puntata di domani, 8 marzo 2022.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 8 marzo 2022

Thomas (Matthew Atkinson) non nasconde a Hope (Annika Noelle) di ritenere strano che Liam (Scott Clifton), credendo di vederli baciarsi, non sia entrato per affrontarli ma abbia preferito allontanarsi in silenzio. Ed effettivamente Thomas non sbaglia. Perchè Liam una reazione ce l’ha avuta anche se Hope ancora non lo immagina. Solo che al posto della piazzata fatta a casa di Thomas, ha preferito correre da Steffy e sfogarsi con lei, tanto che alla fine tra i due, c’è stato un incontro sentimentale. Hope non sospetta mentre Thomas inizia a pensare che ci sia qualcosa di non detto in tutta questa vicenda. Per l’ennesima volta sembra essere il più furbo rispetto agli altri.

Zende decide di provare a fare in tentativo con Zoe e promette a Paris che parlerà con la modella per provare a farle cambiare idea. Nel frattempo Thomas, dopo aver parlato con Hope di Liam, le dice anche che è cambiato e che non è più lo stesso di prima, le chiede di continuare a fidarsi…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 8 marzo 2022 su Canale 5 come sempre alle 13,40.