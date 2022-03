Una vita anticipazioni: c’è un nuovo arrivato ad Acacias 38, Bellita sotto shock

Tra un taglia cuci e l’altro non è mai semplice stare dietro alle puntate di Una vita versione italiana! Ma cerchiamo di essere sempre molto precisi con le nostre anticipazioni. Stando a quello che abbiamo visto nel fine settimana, la puntata di Una vita di domani dovrebbe mostrarci la prima parte dell’episodio 1341 di Acacias 38. Che cosa sta per succedere quindi in Spagna? I colpi di scena non mancano mai e ne vedremo ancora delle belle. Nelle ultime puntate abbiamo visto come Lolita si sia rimessa, almeno per ora, la donna sembra aver ritrovato le forze, grazie alla cura sperimentale alla quale si è sottoposta. Antonito si aspettava quindi di ritrovare la moglie che aveva perso strada facendo ma Lolita non ha scordato il tradimento, anzi. Le cose per il figlio di Ramon non si sono messe nel modo migliore. Nel frattempo anche tra Anabel e Miguel è scoppiata la guerra. I due si sono lasciati e adesso Sabina, spera che suo nipote si possa consolare il prima possibile, scegliendo una ragazza diversa…Ha già trovato probabilmente, la persona giusta. Intanto ad Acacias si continua a parlare di Armando. Susana non sa che cosa pensare e come comportarsi. Proprio a lei doveva capitare una cosa simile?

Ma vediamo adesso le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani, l’episodio 1341 ( prima parte) ci aspetta come sempre alle 14,10 su Canale 5.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 8 marzo 2022

All’arrivo di Anabel, Soledad finge di avere difficoltà respiratorie per nasconderle la relazione con Marcos. Sabina decide di assumere una bella cameriera italiana per aiutare Miguel a superare il dolore per la rottura con Anabel. La donna cerca di stare il più vicino possibile a Miguel e gli parla di quello che potrebbe succedere in futuro, ci sono grandi cose per lui, l’importante è che non pensi solo ad Anabel…Ad Acacias 38 arriva un ragazzo che conquista subito le cameriere del palazzo. Si chiama Ignacio e dice di essere il nipote di Bellita. Ad Acacias 38 c’è fermento in vista dell’apertura del ristorante…Rosina continua a essere preoccupata per Susana e per quello che Armando sta combinando. C’è da pensare però a un lieto evento: il ristorante che riapre, le signore di Acacias 38 non possono mancare…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani alle 14,10 su Canale 5.