Una vita anticipazioni: Felicia avvelenata, chi l’ha uccisa? Anche Soledad sospettata

Marcos apre il referto arrivato dopo che il medico legale ha fatto l’autopsia sul cadavere di Felicia e scopre quello che purtroppo stava sospettando: sua moglie non è morta per cause naturali, sua moglie è stata avvelenata mentre lui era in Messico. Ma chi è stato? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 10 marzo 2022. Chi avrebbe potuto voler Felicia morta e perchè? Chi ha avvelenato la donna? Ci faremo queste domande seguendo le prossime puntate di Una vita anche in Italia, con Marcos che inizierà probabilmente a sospettare di Aurelio. Non è però forse più probabile che la persona interessata alla morte di Felicia possa esser Soledad? Dopo la morte della donna, lei e Marcos hanno intrapreso una relazione… Ad Acacias 38 riapre finalmente il ristorante Nuovo Secolo, ma Roberto non può presenziare all’inaugurazione perché trattenuto fuori città da imprecisate faccende.

Vediamo quindi che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani, alle 14,10 su Canale 5 potremo seguire la prima parte dell’episodio 1342 di Acacias 38, ecco per voi le ultimissime.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 10 marzo 2022

Bellita riceve la visita del nipote Ignacio, che non aveva mai conosciuto. Sia la cantante che Alodia sono molto affascinate dal ragazzo, che dice di essere arrivato in città per frequentare la facoltà di Medicina. A quanto pare per la famiglia di Josè e Bellita, il fatto di avere dei parenti che si presentano all’improvviso, è più che normale...Marcos è sotto shock, non riesce a credere che sua moglie sia stata uccisa. Quando Soledad lo incontra in casa, con i fogli in mano, gli chiede che cosa stia succedendo e se possa fare qualcosa per lui. Ma Marcos, almeno per il momento, preferisce non dire a nessuno quello che ha scoperto sulla morte di sua moglie e soffre in silenzio. Per Lolita girare ad Acacias 38 non è facile, ogni volta che incrocia Natalia, ripensa al giorno in cui ha visto la ragazza intenta a sedurre Antonito…Quando ha modo di averla di fronte, Lolita mette in guardia la ragazza: farà molto bene a stare lontano da suo marito…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 10 marzo 2022 su Canale 5 come sempre alle 14,10.