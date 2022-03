Beautiful anticipazioni: dopo la confessione di Liam, Hope lo perdonerà?

Stiamo per assistere a un clamoroso colpo di scena in quel di Los Angeles? Liam dirà finalmente a Hope tutto quello che è successo con Steffy? E in ballo non c’è solo la verità su quella notte. Ci sono molte altre cose da raccontare visto che Steffy adesso è incinta e non sa di chi è il figlio che aspetta. Cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Beautiful ? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 11 marzo 2022. Zende (Delon De Metz) fa un appassionato discorso a Paris Buckingham (Diamond White), che sa di dichiarazione. Spera che con queste sue parole alla fine la ragazza si decida a restare e a non andare via, nonostante gli accordi presi con sua sorella.

Le parole di Zende sembrano aver convito Paris ad accettare il lavoro per la Fondazione Forrester. I due si baciano. Liam nel frattempo continua a dire a Steffy che non può andare avanti in questo modo e che è arrivato il momento di dire tutto quello che è accaduto a Hope che non si merita un trattamento di questo genere. E’ arrivato il momento della resa dei conti?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 11 marzo 2022

Il discorso di Liam (Scott Clifton) sembra far presagire a Hope (Annika Noelle) il contenuto della sua confessione: il giovane Spencer conferma alla ragazza il tradimento con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Mentre Liam sta raccontando la sua verità a Hope, anche Steffy decide di dire tutto a Finn. Che cosa cambierà con queste due confessioni, quali saranno le reazioni delle vittime di questo tradimento? Liam ovviamente, dopo la confessione, si dirà sotto shock e dirà a Hope di essere innamorato di lei, di voler andare avanti con la loro storia dimenticando però che se solo Steffy avesse voluto, lui sarebbe ancora tra le sue braccia. Questa volta il giovane Spencer si è mostrato parecchio indeciso e anche molto egoista rispetto a quello che ha fatto a Hope che avrebbe messo anche una mano sul fuoco per lui. Mai lo avrebbe infatti creduto capace di una cosa simile…

Appuntamento quindi a domani con la reazione di Hope che dovrà decidere che cosa fare…