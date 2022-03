Una vita anticipazioni: Mendez indaga, scoprirà chi ha avvelenato Felicia?

Puntata come sempre molto lunga quella di Una vita che ci aspetta in onda domani, 12 marzo 2022. Il sabato è il giorno in cui il pubblico che ama la soap spagnola può seguire ben due episodi integrali di Acacias 38 e domani vedremo l’episodio 1343 e l’episodio 1344 della telenovelas di Canale 5. Pronti per le anticipazioni? Nelle ultime settimane è successo davvero di tutto. Lolita è guarita ma adesso detta legge e pensa di poter decidere sulla vita di Antonito a suo piacimento. Marcos ha scoperto che Felicia è stata avvelenata, e quindi uccisa. La cosa lo ha lasciato particolarmente scioccato ma nonostante questo, ha deciso comunque di non dire nulla, almeno per il momento. Soledad si è resa conto che il suo amante sta nascondendo qualcosa e cerca in tutta la casa indizi che le possano permettere di capire che cosa è successo e che cosa ha scoperto il padre di Anabel ma il certificato medico, con i risultati dell’autopsia, sembra essere scomparso nel nulla. Purtroppo per la cameriera, ancora una volta la figlia di Marcos si trova dove non dovrebbe stare e scopre quello che sta succedendo, che cosa farà? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani, 12 marzo 2022. Vi ricordiamo che la soap andrà in onda dalle 14,30 alle 16,30 per poi dare la linea a un nuovo appuntamento con Verissimo.

Una vita anticipazioni: la trama di domani, 12 marzo 2022

Dopo aver sorpreso Soledad a frugare tra le carte di Marcos, Anabel vuole riferire tutto al padre, ma la domestica la dissuade; più tardi, rimasta sola in casa, Soledad riesce ad aprire il mobile e trova il referto che conferma l’avvelenamento di Felicia. L’arrivo di Ignacio in casa Dominguez entusiasma Bellita e Alodia – la quale ha chiaramente una cotta per lui – e indispettisce invece Josè Miguel, che non sembra contento di averlo tra i piedi.

Miguel tratta con freddezza Anabel, mentre pare piuttosto rapito da Daniela, la nuova cameriera del ristorante. Indalecia scopre da Servante che Jacinto è attratto da lei e la donna sembra sorpresa ma anche lusingata. Lolita dà un ultimatum al marito: se partirà per il Marocco, non rivedrà più né lei e né Moncho. Antonito lì per lì si oppone, ma poi confida a Ramon di aver deciso non solo di non partire, ma addirittura di lasciare la carriera politica. Tra i due poi c’è un nuovo confronto e Lolita dice a suo marito che se è quello che vuole, può andare. Antonito non ha ancora preso una decisione, visto che ha paura dell’aereo…Marcos ha deciso di indagare per scoprire chi ha ucciso sua moglie. Per questo motivo assume Mendez ma non vuole che neppure Soledad lo sappia e la manda via a comprare dei vestiti per ricevere in casa l’ispettore…Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, su Canale 5.