Beautiful anticipazioni: la gravidanza di Steffy manda Hope in crisi, nessuna decisione

Siete pronti per scoprire tutto, ma proprio tutto quello che succederà nella puntata di Beautiful di domani, 18 marzo 2022? E allora siete nel posto giusto e potete leggere con le nostre anticipazioni quello che sta per accadere a Los Angeles. Il segreto di Liam e Steffy, come avrete visto, non è durato a lungo. Ma c’è un’altra cosa con cui Finn e Hope devono fare i conti: la gravidanza. Per la figlia di Brooke questo è l’ennesimo ostacolo, l’ennesimo boccone amaro da ingoiare e potrebbe non farcela.

Quali saranno le conseguenze? La notizia della gravidanza di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è stata accolta in modo diverso da Hope (Annika Noelle) e Finn (Tanner Novlan). Per la giovane Logan potrebbe essere il colpo di grazia per il suo matrimonio con Liam (Scott Clifton): passi il tradimento, ma ora un altro figlio con Steffy? In Finn sembra prevalere, invece, la fiducia nei confronti di Steffy e dunque l’uomo desidera trovare conferme al più presto di essere lui il padre. Il dottore infatti è convinto, quasi quanto Steffy, che Liam non può essere il padre del figlio che aspetta Steffy per cui è pronto a voltare pagina e a ricominciare, o almeno così sembrerebbe…

Ma vediamo adesso la trama della puntata di Beautiful che ci aspetta come sempre domani alle 13,40 su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 18 marzo 2022

Liam e Steffy si aggiornano sulle rispettive confessioni. E’ arrivato il momento di fare un bilancio per i due. Steffy spiega a Liam che Finn non l’ha presa male mentre Hope è ancora molto turbata per cui Liam non sa che cosa aspettarsi. Intanto, Vinny (Joe LoCicero) è sorpreso dal nuovo atteggiamento di Thomas (Matthew Atkinson). Che cosa potrebbe succedere se Thomas venisse a sapere quello che Liam ha fatto, ci proverebbe di nuovo con Hope e questa volta la conquisterebbe?

Appuntamento a domani con una nuova puntata di Beautiful in onda come sempre su Canale 5 alle 13,40.