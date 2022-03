Beautiful anticipazioni: Finn dente avvelenato con Liam non gli crede, Hope distrutta

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 19 marzo 2022? Prima di iniziare con le anticipazioni, vi ricordiamo che da questa settimana, cambia la programmazione del fine settimana delle soap di Canale 5. Al sabato Una vita non andrà in onda mentre Beautiful viene confermato, con una puntata però più breve. Si parte come sempre alle 13,40 per terminare poi alle 14,10. La linea passerà a Scene da un matrimonio, il programma di Anna Tatangelo che torna in onda proprio da domani, 19 marzo 2022.

E adesso passiamo alle anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani. Scontro anche tra Liam e Finn (Tanner Novlan): il dottore accusa il giovane Spencer di non aver immediatamente affrontato Thomas (Matthew Atkinson) e quella che lui credeva Hope, perché era solo a caccia di una scusa per correre da Steffy! Perchè non è entrato nella stanza, se credeva di aver visto sua moglie baciare un altro? Effettivamente è la stessa domanda che si è posto Thomas, quando Hope gli ha raccontato di quello che è successo la sera del suo malore…Anche Hope e Steffy hanno un faccia a faccia e ovviamente la figlia di Brooke, non ci va leggera con la Forrester, ne ha tutte le ragioni…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 19 marzo 2022

Nella puntata di domani di Beautiful inoltre, vedremo anche un faccia a faccia tra Steffy e Liam che insieme cercheranno di fare un bilancio dopo quello che è successo, dopo che entrambi hanno parlato con i loro compagni. La situazione è diversa: Hope e Liam sono sposati, hanno una figlia e hanno adottato Douglas. Finn conosce Steffy da poco tempo e non ha un passato con lei. E’ chiaro che per il dottore sia più semplice sopportare questa situazione mentre per Hope ci vorrà del tempo per metabolizzare tutto.

Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata di Beautiful che ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5.