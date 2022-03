Beautiful anticipazioni: Thomas scopre tutto, la situazione è ideale per contrattaccare

Puntualissime come sempre arrivano le nostre anticipazioni di Beautiful che ci portano proprio a Los Angeles e ci raccontano la trama della puntata di domani, 25 marzo 2022. Dopo la rivelazione fatta da Liam e la confessione di Steffy, sono cambiate molte cose. Da un lato c’è Hope , che crede che sia stata Steffy a provocare suo marito e che quindi sembra aver deciso di perdonarlo. Dall’altro c’è Finn, convinto invece del contrario. Pensa che sia stato Liam, per l’ennesima volta a piombare nella vita di Steffy, usandola a mo di ruota di scorta, come se fosse un suo oggetto, sempre a disposizione. Due punti di vista molto molto diversi, quelli dei due “traditi”.

Steffy si sente di ribadire a Finn che è lui l’uomo che vuole al suo fianco e non solo perchè è incinta ma perchè ha capito di amarlo. E Finn le promette che sarà insieme e lei, qualsiasi cosa accada…I due non si rendono conto che Thomas ha capito che sta succedendo qualcosa e infatti…Dopo aver avvertito tensioni tra Steffy e Finn, Thomas (Matthew Atkinson) si trova casualmente ad ascoltare la conversazione tra Liam (Scott Clifton) e Hope (Annika Noelle).

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 25 marzo 2022

Quando Thomas, capisce, ascoltando le parole di Liam e di Hope quello che è successo, si rende conto che questa, potrebbe essere davvero la sua nuova grande occasione. Ha capito che Hope non ha ancora perdonato in modo definitivo Liam e quindi che potrebbe approfittare di questa fragilità. Intanto il giovane Spencer continua a scusarsi con Hope, pronto a fare qualsiasi cosa per dimostrarle che vuole stare con lei…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 25 marzo 2022 su Canale 5 come sempre alle 13,40. Continuate a leggere le nostre news e le anticipazioni per essere sempre super informati su quello che accadrà nelle prossime puntate della soap di Canale 5.