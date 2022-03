Beautiful anticipazioni: Thomas scopre tutto e studia la mossa giusta da fare. Hope cederà?

Siete pronti per un sabato in compagnia delle soap più amate di Canale 5? Per questo fine settimana, Mediaset cambia ancora la programmazione per cui domani, 26 marzo 2022, il pubblico di Canale 5 potrà vedere ben due episodi di Beautiful e poi due episodi lunghi di Una vita. Un pomeriggio a tutta soap ma non finisce qui perchè Beautiful e Una vita ci aspettano anche alla domenica. Con le nostre anticipazioni quindi vi raccontiamo quello che succederà nel fine settimana, iniziando proprio dalla puntata di domani. Pronti per le ultime news in arrivo da Los Angeles?

In questa settimana sono successe diverse cose…Facciamo il punto della situazione: Liam è stato costretto ad affrontare la rabbia e gli insulti di Finn, dopo aver saputo della notte che lui ha trascorso con Steffy. Zoe dice a Zende che Carter vuole fissare la data del matrimonio, ma lei prova dei sentimenti per Zende e gli rivela che vorrebbe stare con lui; Zende, per l’amicizia che lo lega a Carter, le risponde che è impossibile.

Steffy dice a Hope che solo il test di paternità potrà dire di chi sia il bambino che sta aspettando, ma lei spera sia di Finn. Wyatt porta Summer Newman a conoscere Bill per concretizzare un contratto di collaborazione tra la J.V.C. e la Spencer Publications. Le reazioni di Hope e Finn sono state molto diverse. Il dottore ha dato tutta la colpa di quello che è accaduto a Liam mentre la figlia di Brooke se l’è presa con Steffy, come era prevedibile…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 26 marzo 2022

Liam, pentito per aver tradito Hope, cerca disperatamente il perdono di Hope. Liam chiede scusa a Hope anche per aver dubitato di lei: lui la ama più della sua stessa vita e la implora di dargli un’altra possibilità. Successivamente decide di parlare anche con Wyatt di quello che è successo e rivela a suo fratello di aver tradito Hope. Nessuno al momento sa però che c’è un nuovo sviluppo in questa situazione. Thomas infatti ha ascoltato delle conversazioni che gli hanno permesso di capire quello che è successo e abbiamo come la sensazione che non starà a guardare e che presto farà una delle sue mosse…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani su Canale 5. Si va in onda dalle 13,40 alle 14,20. Buon sabato a voi.