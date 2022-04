Una vita anticipazioni: che fine ha fatto Antonito? Aurelio e Genoveva ingannano Anabel

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani, 4 aprile 2022? Tornano come sempre le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della nuova puntata della soap di Canale 5. Avrete visto che Aurelio e Genoveva continuano a tramare contro Marcos senza che lui se ne renda conto. La sua più grande nemica, anche se Anabel non può immaginare di essere caduta in una trappola, è in realtà proprio sua figlia. Soledad ha deciso di stare dalla parte di Marcos ma ormai, è davvero troppo tardi. Intanto vanno avanti anche le indagini sulla morte di Felicia ma non ci sono prove.

Miguel, dopo aver scoperto che Anabel ha una relazione con Aurelio, è molto provato. E domani che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 4 aprile 2022

Bellita scopre che Ignacio li ha presi in giro e il ragazzo le promette che cambierà. Miguel segue Anabel e scopre che la ragazza ha una relazione con Aurelio; Daniela tenta invano di consolarlo. Anabel svela a Soledad di sapere che Marcos è il suo amante. Cuevas consegna a Genoveva un rapporto sulle attività di Marcos in Messico. Daniela vede Anabel e Aurelio insieme e capisce che è lui l’uomo con il quale la ragazza ha una relazione. Felipe cerca di aiutare la famiglia di Antonito a capire che fine abbia fatto. Nel frattempo Natalia va avanti con il suo corteggiamento a Felipe che non è stupido ma sta al gioco. Aurelio e Genoveva mettono a punto il nuovo piano contro Marcos, adesso hanno anche altre prove contro di lui. E Anabel non immagina neppure che con le sue confidenze fatte all’uomo potrebbe causare seri problemi a suo padre. Josè e Bellita decidono come comportarsi con Ignacio…Ramon non ha trovato notizie di suo figlio e Lolita continua a essere molto preoccupata.

Appuntamento a domani con una nuova puntata da non perdere di Una vita.