Beautiful anticipazioni: il test del dna manomesso da Vinny? Giallo sul bambino di Steffy, chi è davvero il padre?

Sono ore di grandissima tensione quelle che stanno vivendo Steffy e Liam e tutte le persone coinvolte in questa storia. Ore di grande attesa anche per il pubblico che ha in mente una sola domanda: chi è il padre del bambino che Steffy aspetta? Non si viveva da tempo una simile attesa per una risposta seguendo Beautiful ed è anche per questo che i telespettatori vogliono delle risposte. Tutti i dubbi saranno chiariti nelle prossime puntate di Beautiful anche se noi vo abbiamo già raccontato come andrà a finire questa storia… Ma torniamo a quello che sta accadendo in questi giorni a Los Angeles con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 10 aprile 2022. Nella prossima puntata della soap in onda come sempre intorno alle 14, scopriremo finalmente qual è stato il risultato del test del dna e chi è davvero il padre del bambino che Steffy porta in grembo?

Come avete visto in questa storia ci sono di mezzo anche altre persone e vi invitiamo a non perdere di vista il ruolo che avrà Vinny, l’amico di Thomas…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 10 aprile 2022

In attesa del test del dna anche per Steffy è arrivato il momento di parlare con Ridge di quello che è successo. Al momento il Forrester sembra essere il solo a non sapere che cosa ha combinato sua figlia. La ragazza gli racconta tutto, parla di un grande pasticcio, di una notte di follia, di qualcosa che mai avrebbe dovuto fare e gli spiega che adesso è arrivato il momento di scoprire se lei e Finn stanno per avere un bambino o se il bambino che aspetta è di Liam. Ridge resta ovviamente sconvolto…

Vinny (Joe Locicero) pensa che, se Liam (Scott Clifton) risulterà il padre del bambino di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Thomas (Matthew Atkinson) potrebbe avere campo libero con Hope (Annika Noelle). Ed è per questo che nelle prossime puntate, ci faremo anche altre domande…

Beautiful anticipazioni: chi è davvero il padre del figlio di Steffy?

Nelle prossime puntate della soap americana arriverà il risultato del dna che ci permetterà di capire molte cose. Pare infatti che il padre del bambino di Steffy sia Liam. Ma il pubblico, vedendo anche come si è comportato Vinny inizierà a farsi altre domande. Il test del dna è stato manomesso? Siamo davvero sicuri che Liam sia il padre del bambino?