Beautiful anticipazioni: Vinny ha manomesso il test per compiacere Thomas? Svolta shock

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata del 18 aprile 2022. Si va in onda anche a Pasquetta con un nuovo episodio. Ne vedremo delle belle nelle prossime puntate della soap americana visto che tutti i protagonisti dovranno fare i conti con l’uragano che ha travolto le famiglie coinvolte in questa vicenda. Brooke e Ridge sono stati informati delle ultime novità e stentano a credere che sia successo…Finn inizia a riflettere su quello che sta accadendo e non sa bene che cosa vuole per il suo futuro…Eppure aveva promesso a Steffy che le sarebbe stato accanto sempre, a prescindere dal test…

A Brooke (Katherine Kelly Lang) e Ridge (Thorsten Kaye), si è aggiunta anche Bridget (Ashley Jones), di passaggio in città per una conferenza medica. I tre sono dispiaciuti per i risultati del test di paternità.

Beautiful anticipazioni: la trama della puntata del 18 aprile 2022

Secondo Vinny (Joe LoCicero), Thomas (Matthew Atkinson) dovrebbe vedere tutto questo come l’opportunità che aspettava per conquistare Hope (Annika Noelle). Ed è per questo motivo che nelle prossime puntate della soap americana succederà ben altro. I telespettatori si chiederanno: ma è davvero possibile che il test sia reale o dobbiamo aspettarci che qualcuno lo abbia manomesso? Il fatto che Vinny fosse accanto al computer in ospedale, in camice bianco lascia intendere che forse, l’amico di Thomas, potrebbe avere qualcosa a che fare con questa vicenda. E l’atteggiamento di Vinny con Thomas sembra proprio dimostrare che il ragazzo abbia deciso di agire a modo suo. Thomas sa qualcosa oppure no? Al momento sembrerebbe proprio che Thomas non sappia nulla ma conoscendo il Forrester, ci possiamo davvero aspettare di tutto…

Beautiful anticipazioni prossime puntate: Thomas sa che cosa ha fatto Vinny?

Possiamo dirvi che nelle prossime puntate della soap, Thomas inizierà a rendersi conto che l’atteggiamento del suo amico potrebbe nascondere qualcosa. Capiremo quindi che questa volta il figlio di Ridge non sa nulla. E capiremo anche che Liam non è davvero il padre del bambino di Steffy.