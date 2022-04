Beautiful anticipazioni: Vinny nasconde un segreto sul test di paternità, Thomas sospetta

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful che come sempre ci rivelano la trama per le prossime puntate della soap di Canale 5. Dopo il risultato del test di paternità tutti gli equilibri sono stati sconvolti visto che Steffy si aspettava che il padre di suo figlio fosse Finn e non Liam. Ma come vedremo nelle prossime puntate della soap americana, tutto potrebbe cambiare. Non è la prima volta che le menzogne hanno la meglio, momentaneamente almeno. Le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 22 aprile 2022, ci rivelano che Thomas inizierà ad avere diversi dubbi circa lo strano atteggiamento che il suo amico Vinny ha da quando lui gli ha raccontato tutta la storia della notte di passione che Liam e Steffy hanno trascorso e della delusione di Hope che adesso deve decidere che cosa fare con suo marito. E Thomas, come vedremo nelle prossime puntate di Beautiful, non ha tutti i torti a nutrire dei sospetti perchè Vinny, in questa storia, c’è dentro con tutte le scarpe.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 22 aprile 2022

Thomas (Matthew Atkinson) viene messo in imbarazzo da Vinny (Joe LoCicero), quando quest’ultimo tesse le sue lodi con Hope (Annika Noelle). E’ l’ennesimo strano atteggiamento che Thomas nota e che lo porta a pensare che il suo amico stia nascondendo qualcosa anche se ancora non ha ben capito di cosa si potrebbe trattare. Steffy intanto vuole pensare positivo e credere che nonostante tutto, questa storia non porti un terremoto nella vita delle persone a lei care. Continua a credere che alla fine Hope perdonerà Liam e che lei potrà vivere in modo sereno la sua relazione con Finn anche se il bambino che aspetta è di Liam…

Beautiful anticipazioni prossime puntate: Vinny ha manomesso il test?

Come vedremo nelle prossime puntate della soap di Canale 5, Thomas inizierà a indagare per conto suo, credendo che il suo amico gli stia nascondendo qualcosa e alla fine scoprirà che non si sbagliava. Vinny infatti ha manomesso il test di paternità per cui Liam non è il padre del bambino di Steffy…Ci vorrà ancora molto tempo prima che in Italia si possano vedere le puntate di Beautiful durante le quali scopriremo tutta la verità.