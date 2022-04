Una vita anticipazioni: Anabel tradita da Aurelio che vuole Genoveva, lo capirà?

Come finiranno le cose tra Natalia e Felipe, i due alla fine si innamoreranno o si tratta solo di due piani diversi che li porteranno poi a farsi la guerra? E che ne sarà di Anabel adesso che Marcos ha scoperto la verità sul suo conto? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 27 aprile 2022. Nella prossima puntata della soap su Canale 5, capiremo molte cose in più di quelle che sono le intenzioni di Marcos. Domani andrà in onda come sempre alle 14,10 su Canale 5, la seconda parte dell’episodio 1374 di Acacias 38. Avrete visto che Roberto e Sabina stanno cercando una soluzione per non essere arrestati mentre Daniela fa di tutto per portare a termine la sua missione…

Una vita anticipazioni: la trama della puntata di domani 27 aprile 2022

Soledad implora Marcos di lasciare Acacias, ma lui risponde di non avere nessuna intenzione di farlo, anche se ciò significasse perderla. Sabina nutre dei sospetti su Daniela: è convinta che collabori con la polizia e cerca di mettere in guardia Roberto. Avendo scoperto che Anabel si è presa gioco di lui, Marcos esige che Miguel corra a cercarla, ma ottiene in risposta un netto rifiuto; poi, una volta liberatosi del giovane, fa una misteriosa telefonata. Lolita ha paura che Natalia possa in qualche modo ferire Felipe ma l’avvocato la rassicura: non si farà prendere in giro di nuovo da una donna…Natalia invece parla con Anabel e sembra essere molto felice di quello che sta succedendo tra lei e Felipe, le cose stanno andando come lei sperava…Soledad ha ascoltato la chiamata che Marcos ha fatto, dirà tutto ad Anabel? Dopo aver visto Ignacio appartarsi con un individuo sospetto, Alodia decide di fermarsi a casa dei Dominguez fino a tardi e sorprende il giovane mentre cerca di uscire di soppiatto…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 27 aprile 2022 come sempre alle 14,10.