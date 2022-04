Una vita anticipazioni: Felipe allontana Natalia, Genoveva ha un altro piano

Mentre Anabel continua a essere convinta che Aurelio la ami più di ogni altra cosa al mondo, e a sognare un futuro al suo fianco, l’uomo invece si avvicina sempre più a Genoveva, con la quale è in combutta ormai da mesi. Anabel non lo immagina neppure mentre Marcos sembra aver preso una decisione importante facendo una telefonata misteriosa…Cosa accadrà quindi ora? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 28 aprile 2022. In onda su Canale 5 come sempre alle 14,10 la prima parte dell’episodio 1375 di Acacias 38.

Tra Felipe e Natalia è nato uno strano feeling che non passa inosservato mentre Alodia, sembra credere alle parole di Ignacio che si è dichiarato innamorato. Daniela continua nella sua missione segreta mentre Sabina sospetta sempre di più della giovane cameriera.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 28 aprile 2022

Si scopre che Aurelio e Genoveva sono amanti e che la cosa va avanti da diverso tempo, anche se il pubblico di Una vita non li aveva mai visti insieme…Anabel ovviamente non lo immagina neppure, ne sarebeb distrutta… Casilda e Fabiana scoprono che Alodia e Ignacio si sono baciati e cercano di convincere la giovane a non impegolarsi in una relazione con Ignacio, che può solo danneggiarla, ma lei non sente ragioni. Roberto si impossessa con un sotterfugio del portafogli di Marcos. Felipe dice a Natalia di non voler affrettare le cose tra loro perché non vuole rischiare che la passione comprometta un eventuale futuro insieme…Natalia sembra restarci molto male…Quando va da Genoveva per raccontare quello che è successo, la donna la esorta a usare Pierre Caron per far ingelosire Felipe e spingerlo tra le sue braccia, ma lei tentenna. Natalia si è innamorata di Felipe e vuole smettere di obbedire agli ordini di Genoveva?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani 28 aprile 2022 come sempre alle 14,10 su Canale 5.