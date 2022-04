Beautiful anticipazioni: Flo chiede perdono, Finn insospettito da Vinny

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda sabato, 30 aprile 2022? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Thomas continua con le sue indagini personali: ha capito che Vinny sta nascondendo qualcosa e ha intenzione di dimostrare quello che pensa. Nel frattempo Flo fa di tutto per farsi perdonare dalle sue zie e sia Shauna che Wyatt decidono di darle una mano. La ragazza viene chiamata dalle sue zie e pensa che finalmente, sia arrivato il momento giusto per far pace e per essere nuovamente accettata. Per chi lo avesse dimenticato, Flo è stata allontanata dalla famiglia dopo che aveva nascosto la verità su Beth, la figlia di Hope, di cui lei era a conoscenza. Non è bastato poi che la ragazza donasse un rene per salvare la vita di Katie, le sorelle Logan, non l’hanno ancora perdonata…

Ma vediamo nel dettaglio la trama della puntata di Beautiful di domani, 30 aprile 2022.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 30 aprile 2022

E’ stato Wyatt a organizzare una sorta di reunion con le sorelle Logan per far si che le ragioni di Flo vengano ascoltate; la ragazza è felice di questo incontro ma sperava che fosse una iniziativa delle sue zie mentre è stato il suo fidanzato a convocare questa sorta di riunione con la speranza che le Logan, dopo aver ascoltato di nuovo le parole di Flo, possano finalmente perdonarla.

Quando Finn capisce che Vinny è un amico di Thomas, in qualche modo, si insospettisce, anche lui ha avuto una strana sensazione vedendolo in camice? Non solo. Il giovane analista si comporta anche in modo strano, come se ce l’avesse con Finnegan ma i due neppure si conoscono…

Beautiful anticipazioni prossime puntate: Thomas scopre la verità

Come vedremo nelle prossime puntate della soap americana, alla fine Thomas farà di testa sua e andrà avanti con le sue ricerche tanto da scoprire che Vinny è colpevole e che ha davvero manomesso i test fatti da Steffy e Finnegan in ospedale…

Tutto questo e molto altro nelle puntate di Beautiful che ci aspettano nel mese di maggio su Canale 5.