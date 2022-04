Beautiful anticipazioni: Flo ottiene il perdono, Bill ci spera

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, 1 maggio 2022? La soap americana torna come sempre a farci compagnia di domenica, alle 14 circa con un altro episodio da non perdere. E non mancano le anticipazioni: Thomas ha capito che Vinny sta nascondendo qualcosa e anche Finn inizia a sospettare che dietro alle frecciate lanciate dal giovane in ospedale, possa esserci anche altro…Nel frattempo le cose sembrano migliorare per Flo. Bill (Don Diamont), per quanto non dimentichi quanto fatto da Flo, ritiene che la giovane si sia riscattata dai propri errori. Con commozione, oltre a Katie, anche Donna Jennifer Gareis) e Brooke (Katherine Kelly Lang) riaccolgono Flo in famiglia. Anche Bill vuole approfittare di questo momento per avvicinarsi di nuovo a Katie e continua con le sue manovre di avvicinamento verso la ex moglie nel tentativo di farsi perdonare. La Logan, sembra essere maggiormente predisposta questa volta…

Beautiful anticipazioni: la trama del primo maggio 2022

Alla fine tutte e tre le sorelle Logan hanno deciso di perdonare Flo per quello che ha fatto. Sono passati mesi ed è anche giusto che la ragazza, che ha dimostrato di essere una di famiglia donando un rene a Katie, abbia una seconda possibilità. Brooke quindi decide di parlare con Ridge di quello che è successo e spiega allo stilista che tutte e tre hanno deciso di perdonare Flo. Nel frattempo Bill continua il suo corteggiamento verso Katie con la speranza che la sua ex moglie lo possa perdonare…Le buone notizie però per Flo non sono finite! Flo festeggia con Wyatt e Shauna il ritorno tra le Logan. Poi Katie la convoca in ufficio perché intende farla assumere alla Forrester.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani 1 maggio 2022 come sempre alle 14 circa su Canale 5. Vi ricordiamo che a seguire andrà in onda una nuova puntata di Scene da un matrimonio e poi arriverà la soap Una vita!