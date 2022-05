Beautiful anticipazioni: Carter titubante, Flo al settimo cielo

Tornano puntuali come sempre le nostre anticipazioni di Beautiful che ci rivelano tutto quello che succederà nelle prossime puntate della soap americana. Che cosa vedremo su Canale 5 nel mese di maggio? Avrete capito che Thomas ha intenzione di andare a fondo: ha notato uno strano atteggiamento in Vinny e pensa che il suo amico abbia fatto qualcosa che non avrebbe dovuto fare con il test di paternità di Steffy e del bambino che aspetta. Vinny per il momento ha negato tutto ma Thomas ha i suoi dubbi…Nella puntata di Beautiful in onda domani, 4 maggio 2022, vedremo come Thomas continuerà ad andare avanti per la sua strada per scoprire che cosa sta accadendo. Ma intanto, il pubblico potrà anche seguire le vicende che vedono Flo e le sorelle Logan protagoniste…Vediamo adesso le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 4 maggio 2022

Flo (Katrina Bowden) si occuperà delle pubbliche relazioni per la Fondazione Forrester e per questo motivo viene presentata a Paris (Diamond White), che ha modo di incontrare per la prima volta la ragazza che fu complice del padre Reese. Flo sembra essere molto entusiasta di questo lavoro…Carter (Lawrence Saint-Victor) confida a Ridge (Thorsten Kaye) la propria indecisione riguardo a Zoe (Kiara Barnes): la ama, ma non sa se può superare il fatto che lei abbia voluto tastare il terreno con un altro. Ridge non sa che cosa consigliare al suo amico…

Bill non sa ancora che Flo è stata assunta alla Forrester…Flo non vede l’ora di poter dire anche a Wyatt quello che è successo, felicissima per l’incarico che ha ricevuto. Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani su Canale 5. Appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5.