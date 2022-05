Beautiful anticipazioni: Thomas vuole tutta la verità da Vinny, confesserà?

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, 8 maggio 2022? Le nostre anticipazioni ci rivelano proprio quello che accadrà nel prossimo appuntamento con la soap americana, che andrà in onda domani alle 13,40 su Canale 5. Come avrete visto negli ultimi episodi di Beautiful, Steffy continua ad avere dei dubbi. Nel suo cuore ha sempre pensano che il figlio che aspetta sia di Finn e il fatto che il risultato del test del dna abbia dato un nome diverso, le lascia ancora qualche perplessità. Le stesse che ha Thomas: dopo che ha parlato con Vinny ha iniziato a credere che il suo amico, stia mentendo o stia comunque nascondendo qualcosa…Ha ragione? Come vi abbiamo raccontato nelle nostre anticipazioni, nelle prossime puntate di Beautiful ci saranno dei clamorosi colpi di scena che vedranno proprio Vinny protagonista…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 8 maggio 2022

Da quando ha parlato con Vinny, Thomas ha iniziato a sospettare che il suo amico non gli abbia raccontato realmente quello che è successo. Ha capito che ha nascosto qualcosa e sta continuando a indagare. Adesso non ha dubbi, ma vuole prima trovare le prove e poi accusare direttamente Vinny. Thomas infatti crede che il ragazzo abbia messo il naso dove non doveva…

Beautiful anticipazioni prossime puntate: Thomas scopre la verità?

Thomas continua a essere convinto che Vinny abbia fatto qualcosa di grave e non sbaglia. Nelle prossime puntate della soap americana infatti vedremo Thomas alle prese con una scoperta che lo lascerà senza parole: Vinny ha davvero manomesso il test di paternità per cui Liam non è il padre del bambino che Steffy aspetta. Il padre del bambino è Finn. Cosa farà adesso Thomas, dirà tutto a sua sorella oppure no? Se non lo dicesse, Hope potrebbe riavvicinarsi a lui. Cosa deciderà di fare?