Beautiful anticipazioni: Steffy pronta a lasciare Finn e Los Angeles. Thomas deve agire

Siete pronti per scoprire quale sarà la decisione di Thomas in merito alla situazione con Vinny? Fino a qualche tempo fa avremmo pensato che Thomas avrebbe approfittato di questa situazione solo per i suoi scopi e invece a quanto pare, il figlio di Ridge è davvero cambiato e non vuole prendersi gioco di nessuno. Che cosa succederà quindi ora? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama per la puntata di domani, 11 maggio 2022. Brooke (Katherine Kelly Lang) consiglia a Hope (Annika Noelle) di mantenere aperto il dialogo con Liam (Scott Clifton), visto che è l’unico modo per uscire dalla loro crisi. Le due donne non immaginano quello che sta facendo Thomas e che presto per tutti potrebbero cambiare molte cose quando si scoprirà che il padre del figlio di Steffy è in realtà Finnegan. Nel frattempo Steffy sembra essere a un bivio: vuole andare via per sempre…

Ma vediamo adesso la trama per la puntata di Beautiful di domani, 11 maggio 2022. Ecco le ultime news per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 11 maggio 2022

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) comunica a Ridge (Thorsten Kaye) di volersi trasferire a Parigi con Kelly, in modo che la sua gravidanza sconvolga la vita degli altri, in particolare di Finn (Tanner Novlan). La ragazza non vuole permettere che il medico si sacrifichi per amore accettando il figlio di un altro uomo. Steffy però non sa che nel frattempo, Thomas ha parlato con Finn di quello che Vinny potrebbe aver fatto e che una nuova verità potrebbe ribaltare proprio tutto…

Beautiful anticipazioni prossime puntate: quale futuro per Steffy?

Come vedremo nelle prossime puntate di Beautiful, Steffy non lascerà gli Stati Uniti anzi. Lei e Finn scopriranno tutta la verità: è il dottore il padre del bambino che aspetta e a quanto pare per i due, ci sarà un lieto fine!

