Una vita anticipazioni: Anabel in convento e Miguel tenta il colpo, sarà scoperto?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani 12 maggio 2022? Miguel riuscirò a curare le sue ferite d’amore dopo che Daniela è andata via, rinunciando alla sua missione, pur di salvare la famiglia del ragazzo che ama? Sabina e Roberto non sono sorpresi ma Miguel non ha raccontato tutta la verità ai suoi nonni e soffre in silenzio a causa della partenza della ragazza di cui si era innamorato. Nel frattempo Genoveva ha scoperto che Natalia ha degli incubi molto strani, incubi nei quali la ragazza continua a nominare Marcos. E i telespettatori di Una vita hanno visto che la ragazza, subisce e si ribella. E’ stata forse vittima di molestie da parte del padre di Anabel? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani, in onda la prima parte dell’episodio 1385 di Acacias 38…Vediamo le ultime news dalla Spagna!

Una vita anticipazioni: la trama di domani 12 maggio 2022

Genoveva, in carcere con Natalia, si è resa conto che la ragazza è terrorizzata e vuole capire la natura dei suoi incubi. Qual è il legame con Marcos? Nel frattempo il padre di Anabel ha preso la sua decisione e così la ragazza è costretta a lasciare Acacias 38, andrà in convento, almeno per alcuni giorni. Sarà Soledad ad accompagnare la ragazza e Marcos si assicura che tutto vada secondi i suoi piani. Miguel vede Anabel partire e chiede a Marcos che cosa sta succedendo, l’uomo gli rivela quindi che passerà alcuni giorni in convento. Dopo aver spiato le azioni di Ignacio, Josè gli fa delle domande per capire fino a che punto possa continuare a mentire mentre Bellita non sospetta nulla di quello che suo marito sta tramando. Josè ha capito però che non si può fidare in nessun modo del giovane. Ignacio non è stupido e ha capito che suo zio sta tramando qualcosa per questo contatta Florencio e rimanda l’appuntamento con l’uomo…Dopo aver saputo che Anabel non è in casa e che Soledad è in viaggio con lei, Miguel informa i suoi nonni: è arrivato il momento di mettere in atto il piano.

Genoveva intanto pensa che pubblicamente Aurelio debba fare la sua mossa per evitare che la gente pensi che anche lui sia come Marcos e per questo motivo lo invita a scusarsi in pubblico per quello che è successo. Durante un allenamento di Churro Va, Servante finisce contro un muro e rimane infortunato. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta in onda domani come sempre alle 14,10 su Canale 5.