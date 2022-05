Una vita anticipazioni: gli incubi di Natalia, sono reali? Marcos le ha fatto del male?

Grandi colpi di scena nelle ultime puntate di Una vita, avrete visto che è successo davvero di tutto. Miguel e i suoi nonni, dopo aver derubato Marcos sono scappati via lasciando Acacias 38…Nel frattempo Josè ha scoperto quello che Ignacio sta facendo e lo ha minacciato: deve smettere il prima possibile…E nelle prossime puntate di Una vita che cosa succederà? Felipe riuscirà a capire come mai Mendez su un biglietto ha scritto il nome di Soledad? Che cosa significa quel messaggio, che la domestica di Marcos può avere qualcosa a che fare con la morte di Felicia? Per il momento Mendez non può rivelarlo visto che si trova in ospedale…Lo farà nelle prossime puntate? Scopriamolo con le ultime news da Acacias 38 partendo dalla puntata di Una vita in onda il 15 maggio 2022 come sempre alla domenica, alle 16 su Canale 5. Domani vedremo in onda la prima parte dell’episodio 1388 di Acacias 38, ecco per voi le anticipazioni.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 15 maggio 2022

Il capo del governo, Don Eduardo Dato, offre ad Antonito l’opportunità di diventare ministro del lavoro. Il giovane Palacios dice ai parenti e alla moglie di mantenere il segreto fino a quando la notizia non sarà ufficiale, ma Carmen e Lolita raccontano dell’incontro a Bellita e Rosina. Josè Miguel discute nuovamente con Ignacio per via degli scheletri profanati; triste e arrabbiato, il ragazzo se ne va di casa senza salutare né Alodia e né Bellita. Forse per Josè Miguel è arrivato il momento di dire a sua moglie quello che ha scoperto su Ignacio…Visto che Alodia continua ad avere dei malesseri che sembrano indicare una possibile gravidanza, si pensa di fare qualcosa…Nel frattempo Genoveva e Felipe si incontrano per parlare di quello che sta succedendo a Natalia.

I sogni della ragazza i carcere sono molto chiari: è stata violentata da Marcos, almeno così sembrerebbe dai ricordi che ha di quei giorni in Messico. Genoveva ancora una volta si trova in carcere quando Natalia sogna quella situazione. Capirà che cosa sta succedendo alla sorella di Aurelio? Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, 15 maggio 2022.