Una vita anticipazioni: Natalia libera dal carcere ma non da Marcos, cosa farà Genoveva?

Genoveva adesso sa tutta la verità su quello che Marcos ha fatto a Natalia, come userà queste informazioni, lo racconterà a Felipe, lo dirà ad Aurelio? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 17 maggio 2022. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo come reagirà Genoveva: sapeva che da Marcos ci si poteva aspettare di tutto ma mai avrebbe immaginato che l’uomo aveva fatto del male, a Natalia. La ragazza ha raccontato di un abuso e Genoveva adesso deve capire che cosa fare…Le anticipazioni di Una vita ci rivelano che domani andrà in onda la prima parte dell’episodio 1389 di Acacias 38, ecco quindi per voi le anticipazioni.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 17 maggio 2022

Natalia racconta a Genoveva di essere stata violentata da Marcos e la donna la consola…Genoveva le promette che ci sarà sempre per lei e che le starà vicino. Nel frattempo Josè parla con Bellita di Ignacio e le dice che è andato via di casa. L’uomo trova anche il modo di raccontare tutto alla cantante che non riesce a credere alle sue orecchie. Neppure la mossa del convento ha funzionato e Marcos fa tornare Anabel a casa. Per l’ennesima volta solo l’intervento di Soledad impedisce che tra i due la situazione possa degenerare. Marcos però non è stupido e ha capito che la domestica si è schierata più volte dalla parte di sua figlia e inizia quindi a origliare le conversazioni tra loro. Finalmente ci sono buone notizie per Natalia che può lasciare in carcere. Quando Felipe va da lei, la trova con Genoveva. L’avvocato poi, invita Natalia a non fidarsi della Salmeron…Bellita non ha preso affatto bene quello che è successo con Ignacio e pretende da suo marito che lo ritrovi il prima possibile…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 17 maggio 2022 alle 14,10.