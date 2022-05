Beautiful anticipazioni: Vinny denunciato, andrà in carcere?

Siete pronti per la puntata di Beautiful in onda domani, 19 maggio 2022? Come sempre le nostre anticipazioni ci portano a Los Angeles e ci rivelano quello che accadrà nelle prossime puntate della soap americana. Facciamo il punto, con quello che è successo negli ultimi episodi. Grazie a Thomas e anche all’intuito di Finn, alla fine la verità sul figlio che Steffy aspetta è venuta alla luce. Il dottore e Steffy sono felicissimi e progettano un futuro insieme. Chi sembra invece dover ancora metabolizzare la storia, è Liam che è in qualche modo persino deluso. Forse Liam, dovrebbe fare chiarezza e comprendere che cosa prova sia per Steffy che per Hope, prima di decidere con chi vuole stare…Nel frattempo, Ridge ha denunciato Vinny alla polizia affinché venga arrestato per la falsificazione di documenti medici e per aver aggredito Thomas (Matthew Atkinson), da poco ripresosi da un trauma cranico…E nelle prossime puntate della soap di Canale 5 che cosa succederà? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 19 maggio 2022

Visto l’atteggiamento di Liam, Hope sospetta che in parte il ragazzo si stia sentendo derubato di un bambino con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), bambino che stava cominciando ad amare come un padre. Liam non può negare sentimenti contrastanti…Per Hope tutta questa situazione è difficile anche da gestire perchè Liam, che non si è mai fidato di Thomas, continua a credere che ci sia lui dietro a questo inganno e in qualche modo, per l’ennesima volta, dà al Forrester la colpa di tutto quello che è successo…

Il Forrester invece, viene creduto da Ridge e Brooke che ascoltano scioccati, il suo racconto nel dettaglio. Anche Steffy ha avuto dei dubbi sulla sincerità di suo fratello ma probabilmente, dopo aver ascoltato il racconto di Finn, ha capito che questa volta Thomas non aveva colpe…Quale sarà adesso il destino di Vinny, sarà condannato al carcere? Non perdete le prossime puntate perchè davvero, succederà di tutto e anche Liam, sarà nuovamente protagonista con una story line a tinte noir.