Una vita anticipazioni: Anabel è incinta? Marcos ucciderà Soledad?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 19 maggio 2022: che cosa accadrà nella puntata del giovedì? Avrete visto che Anabel, dopo aver lasciato il convento è tornata ad Acacias 38 e mentre era in strada con Soledad ha visto Aurelio. La domestica le aveva chiesto di non avvicinarsi per evitare di nuovo scontri con suo padre ma Anabel si è sentita male ancora prima di raggiungere l’uomo, che cosa ha la ragazza? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, in onda come sempre alle 14,10 la prima parte dell’episodio 1390 della soap spagnola.

Una vita anticipazioni: la trama della puntata di domani 19 maggio 2022

Seppur ricoverato in pessime condizioni, Mendez riesce a raccontare a Marcos che è stata Soledad a uccidere Felicia e, sul momento, l’uomo appare incredulo e molto contrariato. Alodia sembra convinta di aver scampato la gravidanza. Ramon fa un’offerta per rilevare il ristorante degli Olmedo, ma Felipe gli dice di averne già ricevuta una da Liberto e si impegna a parlare con l’amico. Anabel sembra stare meglio ma molti spettatori inizieranno a credere che la ragazza possa essere incinta, non sarebbe poi così strano visto che lei e Aurelio hanno una relazione che va avanti da tempo. Soledad cerca di starle vicino ma non immagina quello che Mendez ha scoperto e non sa che sta rischiando la sua vita…Marcos adesso ha le informazioni che cercava ma non sembra essere del tutto convinto di quello che Mendez ha scoperto. Jacinto va avanti con le sue convinzioni per dimostrare che tra Fabiana e Servante c’è una relazione mentre Carmen e Rosina stanno per scoprire che cosa vogliono fare i loro rispettivi mariti e che sono in competizione per il ristorante, a quanto pare, non se l’aspettavano…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, 19 maggio 2022 come sempre alle 14,10 su Canale 5. Vi ricordiamo tra l’altro che questa settimana Una vita ci aspetta con due puntate lunghe sia al sabato che alla domenica.