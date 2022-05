Una vita anticipazioni: Soledad è salva ma dovrà uccidere un uomo, chi?

Siete pronti a scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda sabato 21 maggio 2022, nel pomeriggio di Canale 5? La soap ci aspetta alle 14,30 subito dopo Beautiful. Un pomeriggio in compagnia della soap spagnola con un doppio episodio su Canale 5, si va infatti in onda dalle 14,30 alle 16,30 per dare poi la linea a Verissimo. In onda sabato due episodi di Acacias 38, episodio 1391 ed episodio 1392 della soap di Canale 5. Abbiamo lasciato Marcos, seduto sul letto nella camera di Soledad. L’uomo ha scoperto che è stata lei a uccidere Felicia che lo sta ingannando da mesi e mesi. E adesso che ha le prove, dopo il lavoro fatto da Mendez, è pronto alla sua vendetta, ma che cosa farà, ucciderà Soledad? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama del 21 maggio 2022

L’ordine di Soledad arriva in ospedale ma la donna non sa che Marcos sa già tutto. E inoltre, l’infermiera che sta cercando di eliminare Mendez, viene bloccata…

Carmen e Rosina litigano per l’acquisto del ristorante. Liberto e Ramon cercano una soluzione e alla fine la trovano: comprare insieme l’attività. Mendez convince Marcos che è stata Soledad a uccidere Felicia; persuaso, l’uomo costringe la domestica a confessare.

Marcos scopre che è stata Soledad ad avvelenare Felicia e solo l’improvviso arrivo della figlia Anabel lo distoglie dai suoi propositi omicidi. Ramon è preoccupato perché non ha ancora detto alla moglie Carmen di avere comprato il ristorante Nuovo Secolo in società con Liberto e che Rosina sarà sua socia. Alodia confessa a Bellita di aspettare un bambino da Ignacio; Bellita si dimostra molto comprensiva e insieme al marito Josè Miguel si domanda dove possa essere fuggito il nipote.

Il piano di Casilda e Jacinto per fare avvicinare Servante e Fabiana fallisce. Lolita vede aggirarsi per il quartiere l’uomo misterioso che ha regalato la clessidra ad Antonito. Soledad trova rifugio da Aurelio, che in cambio le chiede di uccidere un uomo. La donna ha perso tutto, non ha più un lavoro e inoltre c’è il serio rischio che Marcos la possa uccidere per cui probabilmente sarà costretta ad accettare la proposta di Aurelio. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di sabato pomeriggio.